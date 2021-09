Francesca Cipriani, conoscete il fidanzato della neo-gieffina? Tutto sull’uomo che ha rubato il cuore dell’esplosiva showgirl.

Esuberante, briosa, sensuale e simpatica, Francesca Cipriani è ormai un volto più che noto del nostro mondo dello spettacolo, anche se finisce spesso al centro di polemiche a causa dei suoi “ritocchini”.

Showgirl e conduttrice, Francesca cresce a Sulmona e si laurea in Scienze Politiche; dopo il completamento degli studi arriva l’esordio in tv con un’emittente locale, ma il grande successo arriva con la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello.

Dopo tanti anni quindi, la Cipriani è tornata nella casa più spiata d’Italia, nonostante stavolta Cinecittà sia piena di “vipponi”, molti dei quali single; Francesca è però sentimentalmente impegnata, e vi siete mai chiesti chi è l’uomo che l’ha fatta innamorare? Tutto sulla nuova fiamma della showgirl.

Francesca Cipriani, il fidanzato della neo-gieffina: tutto sul suo nuovo amore

Con tutta la sua prorompente sensualità (sfoggiata anche in ben tre calendari sexy), la 37enne abruzzese è stata spesso corteggiata da diversi uomini, ma a spuntarla ora sembra essere stato solamente uno.

La bionda showgirl ha parlato del suo nuovo amore proprio durante una puntata del Grande Fratello Vip, spendendo tenere parole per il suo fidanzato. “Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena” le parole della showgirl, che rivela come l’uomo l’abbia presa per la gola, conquistandola coi suoi piatti preferiti.

“Sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Non ci siamo più lasciati” ha spiegato la Cipriani, che partecipando al Grande Fratello ha comunque messo alla prova la sua relazione.

Il fidanzato della showgirl si chiama Alessandro Rossi e non appartiene al mondo dello spettacolo; 30enne di Cesenatico, è un imprenditore che lavora per la EDIL GEO, società che molto spesso costruisce e arreda case per i VIP.

Con lui, la showgirl ha trovato una stabilità, una tranquillità e un rispetto che prima le mancavano; “Con il mio ex, sono finita tre volte in ospedale. Ne ho avuti di problemi tra botte, bugie, tradimenti, corna” spiega la Cipriani, descrivendo il suo violento ex. “Alessandro è un campione di tenacia e di tenerezza. Fa su e giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me” conclude, dichiarandosi finalmente felice.

La speranza è che la lontananza non mini il rapporto tra i due ma, visto il legame che tiene unita la coppia, al momento il loro amore non sembra essere messo in discussione.