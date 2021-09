Alessandro Siani è pronto a risollevare Striscia la notizia e a fare il tifo per lui ci sarà anche la sua bellissima moglie; l’avete mai vista?

La grande rivoluzione del tg satirico di Antonio Ricci sta per iniziare e, con nuove veline e nuovi conduttori, il programma punta a ritrovare quell’appeal sul pubblico che pare essere mancato in queste ultime edizioni.

Volto di questa nuova edizione sarà, insieme a Vanessa Incontrada, anche Alessandro Siani, che dagli esordi come cabarettista ha fatto tantissima strada, con un percorso ricco di successi e premi.

Dopo tantissimi film come attore e molti altri come regista, il comico napoletano si appresta a dare spettacolo sul bancone più famoso d’Italia; a sostenerlo, ovviamente, la bellissima moglie, ma avete mai visto la donna? Ecco chi è.

Alessandro Siani, conoscete la moglie? Chi è la donna bellissima

Nonostante il suo estro sul palco, dietro la cinepresa o davanti alle telecamere, Siani è piuttosto riservato e non tende a rendere pubblica la sua vita privata; la moglie non fa parte del mondo dello spettacolo ed intorno a lei aleggia un velo di mistero.

Ciò che sappiamo con certezza è che i due si conoscono e si frequentano da molto tempo prima che il comico diventasse un volto noto, addirittura sin da quando erano bambini; i due si sono sposati nel 2008 e vivono a Fuorigrotta, un quartiere di Napoli, insieme ai loro due figli.

La donna è piuttosto riservata e non ama mostrarsi in pubblico, tanto che non è mai apparsa in pubblico e l’unico sguardo che le possiamo dare proviene da foto scattate da paparazzi e pubblicate su settimanali di gossip, come ad esempio Vero.

Lo stesso comico parla raramente della donna, ma dal 2008 ad oggi sono stati sempre insieme e, conoscendosi fin da piccoli, hanno veramente condiviso gran parte della loro vita.

Seppur lontana dai riflettori per sua scelta, la moglie farà sicuramente il tifo per Siani, pronto a conquistare il pubblico anche sul bancone di Striscia; insieme alla sua grande ironia, la simpatia e la solarità di Vanessa Incontrada e anche il talento artistico, come di consueto, delle due veline.

Anche in questo frangente, la nuova edizione presenta dei cambiamenti: Shaila e Mikaela lasciano il posto a Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, entrambe ex-concorrenti (in due diverse edizioni) del talent show di Maria De Fillippi, Amici.