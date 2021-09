Fedez e le sue scarpe con il tacco rosa: il video con la Ferragni è virale

Fedez continua a far discutere insieme a sua moglie Chiara Ferragni, e questa volta di mezzo ci sono delle scarpe con il tacco rosa.

Mai banale coi suoi post e sempre provocatorio, Fedez ne ha combinata un’altra delle sue. Il famoso rapper, come sappiamo, non fa mai mancare la sua opinione quando si parla di tematiche che possono avere una grande importanza a livello sociale; vicino a lui, con la stessa caparbietà, la moglie Chiara Ferragni.

Questa volta, Fedez è finito sotto i riflettori per un particolare episodio che ha visto protagonista delle scarpe rosa col tacco; il video insieme alla Ferragni è diventato subito virale.

Fedez con le scarpe col tacco rosa insieme alla moglie Chiara Ferragni

Come in molti di voi sapranno, è partita nel capoluogo lombardo la Milano Fashion Week, alla quale non poteva di certo mancare Chiara Ferragni; l’imprenditrice è una leader in Italia nel settore e, con le sue aziende, fattura milioni su milioni.

Per prepararsi all’evento però, il marito di Chiara ha deciso di optare per un outfit piuttosto particolare; come si vede nel video postato direttamente dalla Ferragni sul suo profilo Instagram, Fedez ha deciso di provare ad indossare delle scarpe rosa con un tacco altissimo.

“Mi si stanno staccando le dita dei piedi” commenta il rapper, che saggia così parte del fastidio che i tacchi così alti provocano; dal canto suo, l’imprenditrice gongola ironicamente, dichiarando come finalmente il marito, grazie ai tacchi, possa essere alto quanto lei.

Il video è diventato subito virale e, sebbene in molti continuino ad attaccare Fedez, molti altri apprezzano il gesto del rapper che, seppur ironico, nasconde un messaggio più profondo; ognuno dovrebbe essere libero di indossare qualsiasi indumento o accessorio, anche se “identificato” come appartenente al sesso opposto dalla società.

In un periodo storico dove la comunità LGBTQ non vede ancora riconoscersi i diritti che le spetterebbero, nonché in una società dove si cerca di affermare a forza stereotipi di genere non al passo coi tempi, il gesto di Fedez è quasi rivoluzionario.

In questo periodo, anche dopo la collaborazione per il brano Mille, Fedez ha stretto una forte amicizia con Achille Lauro, un cantante non di certo meno provocatorio; i suoi costumi a Sanremo e il bacio al suo chitarrista hanno fatto parecchio discutere. Insieme, di sicuro, continueranno a mandare messaggi decisi in difesa di ciò in cui credono.