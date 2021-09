U&D: Valentina Autiero presente il nuovo arrivo in famiglia

Lieto evento per la famiglia dell’ex dama del parterre femminile – Valentina Autiero. Scopriamo insieme cos’è successo veramente.

La nota dama romana del parterre femminile ha partecipato al Trono Over di Uomini e Donne per ben sei anni di fila. Conosciuta per il suo carattere estremamente forte, a volte aggressivo, Valentina Autiero è diventata una delle protagoniste più amate della trasmissione targata Mediaset.

All’interno del programma purtroppo, non è stata particolarmente apprezzata dal parterre maschile: le sue conoscenze duravano qualche settimana, dopodiché i cavalieri si allontanavano dalla dama proprio per questo carattere reputato eccessivamente agguerrito. Durante la scorsa edizione, Valentina ha lasciato gli studi Mediaset, con l’amarezza e il rammarico dei telespettatori da casa.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne Massimiliano ritorna da Eugenia? Incredibile!

Valentina Autiero, la famiglia si allarga

L’uscita di scena di Valentina Autiero ha rappresentato una vera delusione per i telespettatori del programma. Dopo sei anni di partecipazione infatti, i fan di UeD si auguravano un finale diverso per la dama originaria di Anzio – Valentina uscì dal programma nel caos più totale, insieme al cavaliere Germano e la loro storia durò appena un mese.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne trono over, chi è e cosa fa Biagio: ex di Isabella e Gemma Galgani

A spingere notevolmente l’abbandono della Autiero, fu sicuramene la lite furiosa avuta in studio con la dama Aurora, la quale accusò Valentina di essere già fidanzata con Germano e di mentire alla redazione. Insomma, niente petali rossi per la bella mora del programma: l’uscita di Valentina e Germano risultò a tutti fredda e priva di emozioni, sensazione confermata anche dal fatto che la relazione durò solo qualche settimana.

LEGGI ANCHE —> Gianni Sperti ieri e oggi: la trasformazione dell’opinionista di Uomini e Donne

Tuttavia, negli ultimi mesi, Valentina ha ripreso in mano la sua vita: ha deciso di dare una svolta al suo look, incrementando l’attività fisica e propendendo per un biondo scuro che mette in risalto i bellissimi occhi azzurri.

Inoltre, nelle ultime ore, ha comunicato di aver allargato la famiglia: l’ex dama del parterre femminile ha comprato un dolcissimo cagnolino di nome Ettore, il quale è riuscito a fare qualcosa che nessun cavaliere del Trono Over è stato capace di fare – darle felicità, serenità e tanto, tanto amore.