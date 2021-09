Il paradiso delle signore: Vittorio vuole lei a tutti i costi!

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo al Paradiso delle Signore, e perchè Vittorio vuole proprio lei.

Tutti i giorni abbiamo modo di vedere un nuovo ed interessante appuntamento per quanto riguarda la soap opera Il Paradiso delle Signore.

Ma che cosa ci aspetterà oggi? Scopriamolo meglio insieme, anche perchè ci sarà un importante avvenimento.

Come sappiamo Gabriella ha dato le sue dimissioni e per questo motivo, Vittorio, è in cerca di una stilista che la possa sostituire.

Vittorio ha deciso: è lei la donna per lui

Ma, all’interno del Paradiso, ha trovato vari bozzetti che lo hanno lasciato senza parole, il problema è solamente uno, non ha minimamente idea di chi siano.

Ovviamente, inizierà a chiedere alle varie Veneri di chi sono, ma nessuna risponde in modo affermativo.

Continuando a cercare le varie piste, arriverà a Flora, e non si fa assolutamente il problema di chiederle di rimanere ancora qualche giorno prima di rientrare in America.

Per il momento non sappiamo ancora se accetterà l’incredibile proposta fatta da Vittorio, oppure no.

Ma nell’appuntamento di oggi c’è un nuovo ingresso ovvero quello di Ezio Colombo, ovvero il padre di Stefania.

L’uomo è tornato in città con la sua nuova moglie e le figlie avute con lei, ed ovviamente non vede l’ora di abbracciare Stefania.

Vittorio gli offre un’incredibile opportunità lavorativa, ovvero di essere il nuovo direttore della ditta Palmieri.

L’incontro che ci sarà tra l’uomo e Gloria sarà freddissimo, tanto che farà quasi finta di non riconoscerla.

Forse, però finalmente, la venere potrà abbracciare la madre, che ha avuto vicina per oltre un anno senza saperlo.

Tina, nel mentre dovrà affrontare un lungo viaggio, con destinazione Zurigo, dove non dirà nulla alla sua famiglia, quindi potrebbe nascondere un’altro segreto.

Sembra che il segreto abbia a che fare con un problema di salute molto importante che vuole nascondere a tutti.

Bisognerà attendere i prossimi episodi e vedere che cosa succederà sia per la situazione di Flora che per quella di Tina.