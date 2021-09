Love is in the air: Serkan ed il terribile incidente aereo

Vediamo insieme le informazioni per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la fiction turca, Love is in the Air.

Come ogni giorno abbiamo modo di vedere come procedono i preparativi per il matrimonio tra Serkan ed Eda.

Ma nella puntata di oggi, 27 settembre, succede qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE —> Amici anticipazioni lunedì 27: Giacomo direttamente in sfida?

Aydan è una donna molto apprensiva e da quando ha saputo dell’imminente matrimonio del figlio Serkan con Eda, ancora di più.

Love is in the air: Serkan cosa succede?

Quest’ultima, vedendo che la donna è davvero molto agitata decide di parlare a cuore aperto con la futura suocera, rassicurandola che l’amore che ha per il figlio non svanirà.

La donna, dopo questo bellissimo discorso sarà davvero emozionata per l’avvenimento incredibile che si terrà da li a poco e decide di farle un regalo prezioso, ovvero un anello di famiglia.

Erdam, nel mentre, chiama Serkan perchè un importante cliente vuole annullare il contratto con la ArtLife.

LEGGI ANCHE —-> Amadeus compie qualcosa di impensabile

Per questo motivo si deve recare immediatamente in Italia, ovviamente si imbarca sul primo volo e promette ad Eda di tornare in tempo per le nozze.

Purtroppo però, l‘aereo ha un guasto sul mare e di Bolat non si hanno più notizie certe su cosa stia succedendo.

Dopo un salto temporale di circa 2 mesi, troviamo Yildiz in cerca di informazioni su cosa sia successo a Serkan, e visibilmente distrutta, perchè l’uomo risulta disperso.

Eda, socia dell’ArtLife, dopo che nonna Semiha le ha dato le quote, gestisce l’impresa e non ferma assolutamente le ricerche dell’uomo.

Nel mentre in città è arrivato un vecchio e caro amico di Deniz, ovvero Yldiz che aiuterà la donna dato l’assenza di Bolat.

Tutti i dipendenti della ditta ArtLife consigliano di interrompere le ricerche di Serkan, ma Eda è assolutamente convinta che lui è vivo.

Staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi episodi incredibili per quanto riguarda Love is in the air.