Ecco le ultime anticipazioni della puntata di Amici di lunedì 27 settembre: Giacomo andrà direttamente in sfida?

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Amici di Maria de Filippi. Il talent show torna lunedì 27 settembre ed è pronto, come sempre, a regalare grandi emozioni. Come sappiamo, le puntata sono registrate e non in diretta, quindi possiamo già fornirvi alcuni dettagli.

Inoltre, il daytime di lunedì permetterà ai telespettatori di guardare ciò che non si è riusciti a vedere nella puntata di domenica. In fase di montaggio qualcosa viene infatti tagliata per esigenze televisive. Ecco quindi le anticipazioni di lunedì 27 settembre, vi diciamo cosa succederà a Giacomo.

Anticipazioni Amici. Giacomo andrà in sfida?

Lunedì 27 settembre torna Amici di Maria De Filippi, talent show in onda su Canale 5 la domenica e il lunedì. Già domani, quindi, i telespettatori potranno capire cosa è successo ai concorrenti e quali saranno le prossime sfide in ballo.

LEGGI ANCHE –> MORGANE DETECTIVE GENIALE: TRAMA DEL 28 CON UNA SCOPERTA SHOCK

Nella puntata di domenica sono stati già svelati i nuovi ingressi nell’aula. Veronica Peparini avrà in squadra Mattias, mentre Raimondo Todaro aggiungerà al suo roster di artisti anche Mattia. C’è stato il ritorno di Elisabetta Ivankovich e i primi concorrenti hanno già iniziato ad esibirsi.

Con le prime esibizioni sono iniziate anche le prime sfide e da queste abbiamo visto entrare nella scuola più amata d’Italia, gli artisti Rea, Elisabetta e Kandy. Conquistare la felpa di Amici 21 non sarà facile e le sfide saranno come sempre combattutissime.

Secondo le anticipazioni che parlano della puntata di Amici di Maria De Filippi di lunedì 27 settembre, domenica è andato in onda praticamente tutto quello che è successo durante le registrazioni del programma. Ma i telespettatori non devono preoccuparsi, perché ci saranno comunque novità.

LEGGI ANCHE –> BARBARA D’URSO, IMPREVISTO IN DIRETTA: GLI AUTORI LA BLOCCANO

Durante la puntata del daytime di lunedì 27 settembre, infatti, verrà mostrato l’arrivo in casetta dei nuovi partecipanti di questa edizione. Inoltre, andrà in onda anche il duro sfogo di Mirko, che è stato escluso dalla Celentano. Infine, c’è una concreta possibilità che Rudy Zerbi abbia messo in sfida il suo allievo, Giacomo.