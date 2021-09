Ecco chi sarà eliminato durante la prossima puntata di Amici 21. Vi spieghiamo cosa succederà e chi saranno gli ospiti domenica 26 settembre

Ritorna Amici 21 e lo fa con il botto. La prossima puntata entreremo nel vivo del programma e alcuni concorrenti saranno eliminati. Vi spieghiamo quindi cosa succederà nella seconda puntata della nuova edizione di Amici e quali saranno gli ospiti.

Sì perché è previsto il ritorno di alcuni giovani finalisti per dare il via ad una entusiasmante seconda puntata di Amici di Maria De Filippi. Domenica 26 settembre, quindi, scopriremo chi sarà eliminato dal programma e chi invece proseguirà.

Amici 21, ecco chi sarà eliminato

Aumentano le attese per la seconda puntata di Amici. Si è finalmente conclusa la registrazione del secondo appuntamento e già ci sono alcune anticipazioni. La puntata del 26 settembre, infatti, sarà ricchissima di sorprese colpi di scena e ospiti magistrali.

Sarà una puntata quasi commovente per chi ha amato la scorsa edizione e, quindi, i finalisti del programma. Tra gli ospiti che ci faranno compagnia, infatti, vedremo Aka7even e Deddy, insieme a loro ci sarà Giulia Stabile ed è certa la presenza i Sangiovanni.

Nella seconda puntata faranno il loro esordio anche due ballerini. Risultava infatti in sospeso il banco di Raimondo Todaro e quello di Veronica Peparini. In ballo c’erano gli sfidanti Mattia e Nunzio, possiamo dire che ad essere eliminato sarà Nunzio. Il giudizio è stato affidato ad una commissione esterna.

Per quanto riguarda la seconda sfida, quella di Mattias e Gianmarco per il secondo banco, anche in questo caso conosciamo l’esito del duello. Veronica, infatti, sceglierà Mattias a Gianmarco, dopo aver visionato con attenzione la coreografia che ha assegnato loro.

Un’altra importante novità riguarda la Celentano. L’insegnante infatti deciderà di sospendere la maglia a Mirko, che reagirà con imbarazzo e, sentendosi umiliato, scoppierà in un pianto a dirotto. Anche Serena riceverà critiche dalla Celentano, a cui si unirà Peparini.