Lo slip di Chiara Biasi nasconde un dettaglio che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco la foto che ha pubblicato su Instagram

La bellissima Chiara Biasi continua a far parlare di sé con i suoi scatti provocanti durante gli ultimi giorni di vacanza. La famosissima influencer ha pubblicato una foto in slip che ha scatenato i fan e raccolto un sacco di likes. Ma non tutti hanno notato un piccolo dettaglio.

Sensuale e dalla bellezza travolgente, Chiara Biasi ha voluto regalare un altro capolavoro durante le sue vacanze ad Ibiza, in Spagna. La bella modella ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram e ha messo in risalto ancora una volta la sua bellezza, ma avete notato quel particolare vicino lo slip?

Chiara Biasi, quel tatuaggio quasi nascosto

La famosa influencer ha ormai conquistato tutti grazie alla sua simpatia e alla sua bellezza travolgente. Curve sinuose, occhi stupendi e sorriso dolce hanno fatto di Chiara Biasi una delle ragazze più sensuali del web.

Ancora una volta è lei la protagonista tra il pubblico del web e l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram dimostra quanto i suoi fan la amino. Lo scatto in costume ad Ibiza, località dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza, ha raccolto migliaia di likes.

Nello scatto pubblicato dalla modella, Chiara Biasi indossa un bellissimo costume nero con un slip di colore verde militare. La foto non è passata inosservata, ovviamente, ma non tutti hanno notato il bellissimo tatuaggio che si intravede dallo slip.

Non tutti, infatti, sapevano di quel tatuaggio e lo scatto ha attirato l’attenzione di tantissimi. Il tatuaggio è comparso durante gli ultimi scatti e Chiara non ha ancora ancora parlato a proposito, ma una cosa è sicura: le sta benissimo.

Sicuramente adesso i fan avranno un motivo in più per seguire la bellissima Chiara Biasi e aspettare l’ennesima foto della modella, che non deluderà le aspettative di nessuno. Non ci resta quindi che aspettare e sperare in uno scatto che possa dirci di più sul particolare tatuaggio.