Miracolo di Amadeus che compie qualcosa di impensabile con gli ascolti tv di sabato scorso, a rilento Tu si que vales.

Continua senza sosta la sfida degli ascolti televisivi in prima serata. Arrivati i dati ufficiali si possono proclamare i vincitori e gli “sconfitti”. Amadeus compie qualcosa di impensabile e fa un vero e proprio colpaccio. Ecco gli ascolti di sabato 25 settembre 2021.

I programmi in prima serata non finiscono mai davvero quando cala il sipario. Dopo la fine delle trasmissioni si aspetta sempre con fiducia il verdetto da parte del pubblico. Questo verdetto si chiama “share” ed è ciò che decreta il successo o l’insuccesso di un programma televisivo, ecco i risultati.

Ascolti televisivi, Amadeus impensabile

Sabato 25 settembre la sfida tra i più grandi canali televisivi italiani è stata davvero combattutissima. I programmi principali hanno dato battaglia e possiamo già dirvi i risultati più importanti arrivati dagli studi di analisi che calcolano lo share televisivo.

LEGGI ANCHE –> MORGANE DETECTIVE GENIALE: TRAMA DEL 28 CON UNA SCOPERTA SHOCK

I due sfidanti principali erano sicuramente Tu si que vales, punta di diamante della serata Mediaset, e Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80, nuovissimo programma condotto dall’amato Amadeus e protagonista della prima serata targata Rai.

A spuntarla, di pochissimo, è stato il programma andato in onda su Canale 5. Ma se andiamo a guardare i dati assoluti di ascolto, Amadeus ha addirittura raggiunto e sorpassato Tu si que vales, condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni.

Il programma di Canale 5, avendo una messa in onda più lunga, ha avuto più carte da giocare per aggiudicarsi lo share, ma la vittoria non è stata così netta. Si può parlare quindi di una vera e propria impresa da parte di Amadeus, che ha fatto qualcosa di impensabile con il suo nuovo programma.

La trasmissione targata Mediaset pareva veramente difficile da sconfiggere, soprattutto da un programma appena nato. Gli ascolti di Tu si que vales dello scorso sabato ammontavano ad una media di 4.138.000 spettatori, mentre sabato 25 settembre ha perso più di 300 mila spettatori.

LEGGI ANCHE –> BARBARA D’URSO, IMPREVISTO IN DIRETTA: GLI AUTORI LA BLOCCANO

Di seguito vi riportiamo gli ascolti della prima serata di sabato 25 settembre: