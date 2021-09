Love is in the air: Serkan non ricorda più nulla e si innamora di lei

Vediamo insieme tutte le anticipazioni per l’appuntamento che ci attendo oggi per quanto riguarda l’amatissima soap opera turca.

Come tutti i giorni, oggi possiamo vedere una nuova puntata per quanto riguarda la soap opera Love is in the air.

Ed assisteremo a qualcosa che non avremmo mai pensato di vedere, cerchiamo di capire meglio insieme.

Come sappiamo Serkan nella puntata di ieri ha avuto un bruttissimo incidente aereo a pochissime ore dal suo matrimonio con la bella Eda.

Serkan rientra con lei, incredibile

Purtroppo tutti credono che il giovane non sia riuscito a sopravvivere tranne ovviamente la donna che aspetta con ansia il ritorno del suo amore.

Quando dopo vari mesi, Serkan riesce a tornare in città ma Eda non ha minimamente idea di cosa succederà nella sua vita, e che tra di loro tutto l’amore che c’era è improvvisamente finito.

Serkan torna in città e si presente alla Artlife insieme a Selin, tutti gli amici ed i colleghi ovviamente sono sorpresi di vederlo, anche perchè pensavano che non era riuscito a sopravvivere all’incidente aereo.

Una volta superato il primo stupore iniziale, Serkan spiega a tutti cosa è successo, ovvero che ha perso completamente la memoria e per questo crede di essere ancora fidanzato con Selin, e la donna ovviamente non dice nulla sulla sua relazione con Eda.

L’uomo infatti, ha perso tutti i ricordi recenti, Eda è ovviamente molto felice di vedere l’amore della sua vita in salute, ma ovviamente questa novità la lascia senza parole.

Eda è assolutamente pronta a combattere per lui, e certamente non si tirerà indietro per riavere l’uomo che ama e che stava sposando, ma sicuramente Selin non si farà da parte così facilmente.

Non ci resta che attendere le prossime puntate e vedere come si evolve la situazione, o meglio il triangolo amoroso che si è creato dopo questo incredibile incidente aereo.