Massimo Giletti e la storia d’amore con Antonella Clerici: perchè è finita

Massimo Giletti ha avuto diverse storie d’amore, compresa una con la collega Antonella Clerici: perché è finita con la bionda conduttrice.

Torinese classe ’62, Massimo Giletti è un noto giornalista, nonché autore e conduttore di programmi tv; dopo l’esordio negli anni ’90 con Mattina in famiglia su Rai 2, Giletti ha a poco a poco condotto sempre più programmi, diventando un punto fermo di Domenica in con la sua “L’Arena” dal 2005 al 2013.

La sua professionalità e la sua schiettezza gli hanno permesso di conquistare il pubblico, ma probabilmente ha portato anche a diversi grattacapi, visto il passaggio a La7.

Inoltre, Giletti è forse uno dei single più ambiti del mondo televisivo italiano; il giornalista ha però avuto diverse storie d’amore, compresa una con la sua collega Antonella Clerici.

Massimo Giletti, perché è finita con Antonella Clerici

Amatissimi entrambi grazie soprattutto ai loro programmi in Rai, Antonella e Massimo sono stati insieme negli anni ’90, per un rapporto che è durato la bellezza di un anno.

Alla fine però, nonostante il grande legame tra i due, l’amore è finito; i due si sono lasciati e, al giorno d’oggi, sono grandi amici. Ma perché però i due conduttori si sono lasciati?

Tantissimi anni dopo la fine del loro rapporto, è intervenuto in merito anche lo stesso Massimo Giletti, che ha sempre speso per la sua ex parole al miele; a detta del conduttore infatti, riesce a ricordare di quel periodo solamente momenti belli, con la Clerici che risulta essere una delle donne che più ha amato fino ad ora.

“Dopo un anno insieme Antonella non era più una ragazzina, ma una donna che voleva una famiglia e dei figli“ ha spiegato Giletti, che sottolinea come però lui non fosse pronto per fare questo grande passo.

“La amavo, ma non sentivo pronto per creare ciò che lei voleva, e non avevo il diritto di renderla infelice” le parole di Giletti, che ha dichiarato come a seguito di questa decisione abbia cominciato ad allontanarsi dalla conduttrice.

La Clerici, dal canto suo, ha rispettato la scelta di Giletti e si è rassegnata, troncando i rapporti amorosi con Massimo; tra i due è rimasta comunque una bellissima amicizia ed entrambi hanno vissuto nuove storie.

Ora, la Clerici è felicemente impegnata col petroliere Vittorio Garrone, dopo aver sofferto per il tradimento del modello brasiliano Eddy Martins, papà di sua figlia Maelle.