Levante a sorpresa annuncia a tutti di essere incinta e i fan esplodo di gioia: l’annuncio meraviglioso della cantautrice siciliana.

La cantautrice di Caltagirone sorprende tutti i fan annunciando a sorpresa una notizia meravigliosa. Amatissima dai suoi fan, Claudia Lagona lancia il suo primo album Manuale distruzione nel 2014, dopo una gavetta che l’ha vista aprire anche i concerti di Max Gazzè.

Successivamente, arriva anche l’invito di Fiorello a Edicola Fiorello, e poi i suoi successivi album: Abbi cura di te, Nel caos di stanze stupefacenti e Magmamemoria, mentre si impegna anche come scrittrice pubblicando tre romanzi. Ora, per la prima volta, la cantautrice diventerà mamma.

Levante incinta, il meraviglioso annuncio della cantautrice

Questi mesi sono stati veramente ricchi di gioia per Claudia, che ha passato giugno a presentare il nuovo romanzo E questo cuore non mente, luglio cantando in vari concerti del suo tour e agosto, passando sotto il sole della sua Sicilia tra collaborazioni, set fotografici e il concerto celebrativo dei 25 anni di carriera di Carmen Consoli.

Recentemente, la cantautrice ha presenziato anche al Festival del Cinema di Venezia; tutti questi impegni, senza sapere che nel suo ventre l’accompagnava, giorno dopo giorno, un’altra vita.

“Tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo” scrive la cantante nel suo lungo post su Instagram ad annunciare la gravidanza e a lanciare l’hashtag #levanteincinta.

Felicissimo anche il compagno di Claudia, l’avvocato siciliano Pietro Palumbo (arrivato dopo la storia con Diodato), al quale la cantante è legata sentimentalmente da ben due anni; i due sono ora pronti a formare una famiglia e Levante promette già alla sua piccola bambina di darle il mondo.

Più di 150 mila i like al post, con tantissimi i commenti di auguri dei fan e non solo; sono stati infatti innumerevoli i colleghi che hanno prontamente fatto gli auguri alla cantante.

“Meravigliose” il commento di Laura Pausini, a cui si aggiunge quello di Alessandra Amoroso che si dice tanto felice per Claudia. Per Arisa invece, Levante è già una “dolce mamma”, mentre Elodie commenta con una faccina commossa ed Elettra Lamborghini, incredula dalla gioia, definisce la gravidanza un “miracolo meraviglioso.

Per concludere, le congratulazioni di Elisa e il pensiero di Emma, che definisce tutta la situazione “magia”. Insomma, colleghi e non si sono stretti intorno a Levante che, piena di gioia, è pronta a diventare mamma.