Una vita: Camino lo difende con tutta se stessa contro Felicia

Vediamo meglio insieme che cosa succede nell’appuntamento che ci aspetta per quanto riguarda la nostra amatissima soap Una vita.

Tutti i giorni abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento della fiction che si ispira al passato dove il luogo principale è la cittadina di Acacias.

Nella puntata di oggi, però i, personaggio di Camino dovrà affrontare un qualcosa di particolare, vediamo meglio insieme cosa.

La madre della ragazza, Felicia non sa come mai vede della distanza tra lei ed il marito Ildefonso, e da tutte le colpe a Camino.

Camino contro Felicia? Ecco il motivo

Sempre stando al suo pensiero, questo suo modo di fare le impedisce di rendere felice l’uomo e di regalargli un figlio.

Ildefonso voleva sposare davvero Camino ma sembra un’uomo che non riesce ad essere affettuoso con lei, e questo mette in difficoltà la stessa donna.

Cerca quindi, Camino, di affrontare il marito e chiederli come mai alla prima notte di nozze non ha voluta passare del tempo in intimità con lei.

Dopo vari giorni, Ildefonso ha confessato quale fosse il suo segreto nascosto ed ha lasciato letteralmente senza parole la moglie.

L’uomo vorrebbe dimostrare tutto il suo affetto verso Camino, ma dopo un incidente in guerra ha riportato gravi sofferenze e limitazioni, e non può avere dei figli.

La moglie gli ha mostrato tutta la sua vicinanza, ma è stata rincuorata anche da una lettera che ha ricevuto recentemente da Maite.

La pittrice si trova a Parigi, ma nelle sue lettere, le ha promosse amore eterno e che presto si ritroveranno.

Camino, ha quindi la forza di portare avanti la sua relazione, se così possiamo chiamarla con Ildefonso, anche perchè sa perfettamente che non ha nascosto un segreto solamente lui in questo matrimonio particolare.

Quando verrà messa sotto assedio da Felicia, con le sue mille domande, farà finta di niente, e con un grande sorriso sulle labbra le dirà che è tutto apporto e che la sostituisce anche al ristornate in modo tale che può uscire con Marcos.