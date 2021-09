La nuova edizione di Striscia la Notizia sta arrivando: ecco qualche curiosità sulle nuove veline Giulia e Talisa.

La nuova edizione del noto programma Striscia la Notizia andrà in onda il 27 settembre 2021. Come ogni anno, Mediaset ha voluto investire nella nota trasmissione capace di conquistare ad ogni puntata il pubblico a casa. Nell’edizione del 2021 ci saranno moltissime novità, Antonio Ricci infatti presenterà i nuovi conduttori: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Una coppia nuova per Striscia la Notizia, che per anni ha visto l’alternarsi di Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Gerry Scotti e Michelle Hunziker e tanti altri.

Gli attori sono entusiasti di questa nuova esperienza, ma non saranno loro le uniche new entry del cast: ad affiancarli saranno le nuove veline – Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più su di loro.

LEGGI ANCHE —> Striscia la notizia contro Boldi: Volano parole pesanti

La bionda e la mora – Talisa e Giulia, nuove veline

Giulia e Talisa sono note principalmente per la loro partecipazione ad Amici, la nota trasmissione condotta dall’iconica Maria De Filippi. Entrambe purtroppo, non poterono alzare la coppa del programma: Talisa partecipò alla 19esima edizione – vinta da Gaia, mentre Giulia partecipò alla 16esima edizione, in cui protagonista assoluto fu Andreas Muller, oggi ballerino professionista nella scuola di Amici.

LEGGI ANCHE —> Striscia La Notizia, avete mai visto la compagna di Jimmy Ghione? Chi è la bellissima

Le due quindi, dopo la loro eliminazione, tornarono a dedicarsi alla loro più grande passione e proseguirono con le loro carriere. Oltretutto, intrapresero insieme un progetto, prima ancora della proposta da parte di Antonio Ricci e, in ogni caso, entrambe hanno mostrato l’infinita ammirazione per il programma che diede loro il trampolino di lancio giusto.

LEGGI ANCHE —> Pierpaolo Petrelli, ve lo ricordate velino di Striscia La Notizia? Ecco come era

“Non solo abbiamo già lavorato insieme per qualche mese. Abbiamo riso, pianto, litigato e fatto pace” – hanno dichiarato le nuove veline di Striscia la Notizia – “Fare un’esperienza come questa con una sorella rende tutto diverso”. Durante l’intervista inoltre, hanno dichiarato entrambe di essere single e di non avere alcuna intenzione di rientrare nel classico cliché della velina che si fidanza con un calciatore.

Entrambe sono donne forti ed indipendenti che non vogliono essere ricordate per i presunti flirt e scandali, ma per le loro doti personali. Vedremo quindi se Giulia e Talisa saranno all’altezza delle colleghe che sono venute prima di loro.