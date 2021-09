Benedetta ha raggiunto in pochissimo tempo la fama nazionale. Tuttavia, in questi giorni è spuntata una foto del passato: è irriconoscibile.

Benedetta Rossi è una delle blogger più innovative della nostra contemporaneità: in una generazione che è abituata ad essere bombardata dalle immagini di influencer e youtuber in forma smagliante, la nota chef marchigiana ha voluto sfatare il mito dell’illusoria perfezione. Per questo motivo, alcuni haters non solo l’hanno giudicata per la sua fisicità, ma le hanno spesso affibbiato l’appellativo di ‘contadinotta’.

Nonostante questo, Benedetta Rossi ha proseguito per le sua strada, affrontando le difficoltà sempre con il sorriso e riuscendo a conquistare un successo dopo l’altro. Sono stati molti i fan che l’hanno sostenuta e che soprattutto sono incuriositi dalla vita della food blogger. Di conseguenza, capita spesso che Benedetta condivida alcuni ricordi con i followers e seguaci di Youtube: recentemente infatti, ha pubblicato alcune immagini della sua infanzia.

LEGGI ANCHE —> Benedetta Rossi curiosità: in cosa è laureata la food blogger

Avete mai visto Benedetta Rossi adolescente?

Benedetta Rossi ha sempre raccontato di aver vissuto una bellissima infanzia, caratterizzata prevalentemente dalla compagnia dei nonni e dall’affetto dei genitori. La passione per la gastronomia infatti, arriva proprio dalla famiglia, in quanto Benedetta iniziò a lavorare in cucina nell’agriturismo del padre e della madre.

LEGGI ANCHE —> Benedetta Rossi, quanto guadagna la food blogger? Le cifre

Recentemente, la chef ha condiviso con i suoi followers le foto della sua adolescenza: ad oggi, siamo abituati a vederla con i capelli corti, pantaloni e maglietta a maniche corte. Un tempo invece, la nota youtuber sfoggiava il look opposto.

LEGGI ANCHE —> Benedetta Rossi ed il marito sorpresi a letto insieme: la crisi è lontana

Capelli lunghissimi, vestitino corto e cerchietto – nella foto pubblicata qualche giorno fa, Benedetta Rossi avrà massimo 14 anni. Tuttavia, un dettaglio non manca mai sul viso della chef: un bellissimo e simpatico sorriso, lo stesso con cui ci accoglie in tutti i suoi video, dandoci l’idea di entrare a contatto con la sua quotidianità.

Perché è proprio questo il segreto di Benedetta: nei suoi video non permette che ci sia quel distacco formale tra la blogger e chi visualizza il prodotto, al contrario si ha sempre l’illusione di trovarsi in cucina con lei ed è proprio questo che le ha permesso di raggiungere la notorietà di cui gode tutt’oggi.