Sapete che tipo di studi ha frequentato la chef più cliccata del web? Scopriamo insieme in cosa si è laureata Benedetta Rossi.

Benedetta Rossi è decisamente la food blogger più famosa di Youtube. I suoi video di cucina contano milioni di visualizzazioni e, nel corso degli anni, ha raggiunto una notorietà tale da poterla paragonare all’imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Il successo delle sue ricette, hanno portato la Mondadori ad investire nel talento di Benedetta e così, nel 2016, la chef ha pubblicato il suo primo libro di cucina, il quale successivamente ha visto ben 5 edizioni diverse.

LEGGI ANCHE —> Benedetta Rossi fa preoccupare i fan: la confessione sulla sua vita privata, momento delicato

E’ chiaro a tutti ormai, che la youtuber marchigiana stia costruendo un vero impero culinario. Oltretutto, presto andrà in onda su Discovery+ e su Real Time la sua prima trasmissione gastronomica e la Rossi è letteralmente entusiasta di questo traguardo.

Ma qual è stato il percorso di studi da lei intrapreso? Scopriamolo insieme.

Benedetta Rossi, ecco in cosa è laureata

Benedetta Rossi, classe 1972, si appassiona alla gastronomia fin da piccola, grazie all’influenza della madre e della nonna. Sin dall’infanzia, la piccola chef si dilettava in cucina ed iniziò a collaborare da subito nell’agriturismo di proprietà dei genitori.

LEGGI ANCHE —> Benedetta Rossi, quanto guadagna la food blogger? Le cifre

E’ solo negli anni ’90, che Benedetta aprirà una struttura tutta sua, insieme all’attuale marito Marco. Successivamente deciderà di aprire un blog su Youtube, per condividere le sue sfiziosissime ricette.

Tuttavia, la food blogger presenta un titolo di studio che con la gastronomia centra ben poco: Benedetta Rossi, infatti, ha conseguito la Laurea in Biologia. La chef ha spesso dichiarato di essere molto fiera del suo percorso di studi, in una recente intervista per Agorà – su Rai 3 – la Rossi ha espresso il suo pensiero sulla vita universitaria: “A me la laurea mi è servita molto perché le ore passate in laboratorio mi hanno insegnato il metodo […] come si fa in laboratorio, bisogna essere organizzati, preparare tutto quanto prima“.

LEGGI ANCHE —> Benedetta Rossi, l’annuncio inaspettato: “Mi fermo” e poi spiega il perché

Ecco quindi qual è il titolo di studio di Benedetta Rossi. Magari la laurea non le ha insegnato ricette e metodi gastronomici, ma le ha fornito la precisione necessaria per la preparazione delle sue ricette perfette.