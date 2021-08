Grande Fratello, che fine ha fatto Pasquale Laricchia? Eccolo oggi, cosa fa

Vediamo insieme che cosa è successo a Pasquale Laricchia dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, e l’incredibile fama.

Chi non si ricorda la mitica partecipazione di Pasquale al reality che va in onda dalla casa più spiata d’Italia, ovvero il Grande Fratello?

Ma dopo aver conosciuto la fama e la notorietà che è arrivata che cosa è successo nella sua vita e cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Pasquale è nato il 14 luglio del 1972 a Bari, e tutti noi lo ricordiamo per gli innumerevoli detti pugliesi nella terza edizione del Grande Fratello.

All’inizio, per chi non lo ricordasse, il programma era condotto da Barbara D’Urso e come inviato davanti alla mitica porta rossa c’era Marco Liorni.

Pasquale Laricchia oggi

Una volta conclusa l’esperienza di Pasquale al Gf, ha iniziato ha collaborare anche con la mitica Gialappa’s Band con vari siparietti comici.

Ma ha anche partecipato ad un’altro reality ovvero La talpa, dove è arrivata fino alla finale, ma non ha conquistato il gradino più alto del podio.

Pasquale, poi ha partecipato anche ad una edizione del Grande Fratello Vip, condotta in questo caso da Alfonso Signorini.

Una volta terminate queste esperienze, Pasquale conduce un programma in Radio, che si chiama J so fort e possiamo sentirlo su Radio Studio, insieme a Frankie Gada.

Ovviamente, non ha mai smesso di praticare fitness, sua grandissima passione e continua con una alimentazione sana.

E’ diventato anche padre di un figlia e la sua attuale compagna si chiama Lorendana, come ha confessato lui stesso all’interno della casa del GF Vip.

Insomma Pasquale è rimasto sempre un Piter Pan ma ha messo su famiglia e sicuramente ha i piedi ben piantati a terra, ed ha proseguito la strada che gli era stata aperta con la partecipazione al Grande Fratello Vip.

E voi immaginavate di trovare Pasquale con un programma radiofonico tutto suo, e soprattutto come padre di famiglia?