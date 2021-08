Maria de Filippi vuole Stefano: pronta a dargli il suo programma, addio Bisciglia?

Vediamo insieme che cosa sta succedendo nel nuovissimo programma di Maria De Filippi e soprattutto chi troveremo alla conduzione.

Si vocifera da giorni che a breve avremmo modo di vedere un nuovissimo programma realizzato da Maria De Filippi e dalla sua incredibile squadra di produzione.

Ma forse il conduttore potrebbe essere Stefano De Martino e non Filippo Bisceglia, cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo.

Come sappiamo sembra che il programma, o meglio il reality, Temptation Island sia giunto alla sua conclusione, e nella prossima stagione televisiva non avremmo modo di vederlo.

Stando però sempre ai vari rumors, si vocifera che Maria De Filippi, insieme a Mediaset stia pensando ad un programma simile, che verrà affidato a Stefano De Martino.

Stefano De Martino contro Filippo Bisceglia

Il tutto è iniziato con il mancato accordo tra la Fascino, ovvero la società di Maria De Filippi e la Banijay che ha i diritti internazionali del programma.

Temptation Island come sappiamo ha riscosso sempre grandissimi consensi da parte del pubblico ed era condotto in modo egregio da Filippo Bisceglia.

Il programma, che sembra prenderò il posto del reality si dovrebbe chiamare “Ultima Fermata”, ed era già stato ideato, ma poi alla fine non si era concluso.

E come anticipato prima al timone dovremmo trovare proprio Stefano De Martino, ed in questo momento, se così fosse in tanti si chiedono che cosa presenterà Filippo su Mediaset, dato che Temptation era il suo unico programma?

Forse per lui c’è in ballo qualcosa che ancora i vari rumors non hanno indicato, oppure la sua esperienza a Mediaset si potrebbe concludere in questo modo.

Per il momento non abbiamo certezza di nulla, sono solamente voci sul web che rimbalzano tra i vari siti, appena uscirà la notizia definita avremmo tutte le risposte alle nostre domande.