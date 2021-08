Dopo essere uscita di scena, i fan si chiedono se Roberta Di Padua ci sarà per la prossima edizione di Uomini e Donne

La fine della storia con Riccardo Guarnieri non deve essere stata facile per Roberta Di Padua, l’ex dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne si era infatti allontanata per un po’ dai riflettori. Oggi però potrebbe tornare e i fan si chiedono se Roberta Di Padua ci sarà per la prossima edizione.

La bella showgirl era infatti uscita di scena per passare del tempo con la famiglia e gli amici, oltre a gestire la fine della storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Tuttavia, ci potrebbero essere delle concrete possibilità di rivedere Roberta Di Padua in tv, con l’arrivo della nuova edizione di Uomini e Donne prevista per settembre.

Roberta Di Padua ci sarà sul trono over di Uomini e Donne?

Roberta Di Padua è stata una dei partecipanti più amati dal pubblico del programma Uomini e Donne. I telespettatori hanno amato fin da subito la sua correttezza e trasparenza che investe nelle relazioni umane oltre, ovviamente, alla sua bellezza.

La bella dama, che si è subito messa in luce, ha fatto innamorare il tronista Riccardo Guarnieri. I due si sono amati molto e hanno passato molto tempo insieme, tanto da far pensare ad una relazione duratura. Ma la loro storia è finita dopo poco e i due si sono lasciati.

Proprio a causa di questa separazione i fan si stanno chiedendo sempre più spesso se Roberta Di Padua ci sarà sul trono over di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi, infatti, inizierà a settembre e le novità di certo non mancheranno.

Ad oggi non c’è ancora nessuna certezza su un possibile ritorno sul trono over di Roberta Di Padua e nessuno ancora si è espresso in merito. Il modo in cui è finita la storia tra Roberta e Riccardo fa pensare che la bella di Padua potrà tornare in tv, ma a noi non resta che aspettare qualche giorno e sperare di rivedere la bella ex dama.