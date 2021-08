Sharon Stone ha dovuto abbandonare la sfilata di Dolce e Gabbana in seguito a una terribile notizia: il suo nipotino è venuto a mancare. La modella ha preso immediatamente un volo di ritorno per Pittsburgh dove il piccolo era ricoverato. Vediamo cosa è successo.

Solo quattro giorni fa, Sharon Stone, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram la foto del suo nipotino in terapia intensiva. L’attrice, come si legge nel post, aveva anche chiesto ai fan di pregare per il bambino “Abbiamo bisogno di un miracolo”.

Purtroppo non c’è stato nessun miracolo e ieri è arrivata la tragica notizia, River William Stone non ce l’ha fatta, il piccolo è venuto a mancare in seguito a un’insufficienza agli organi. La terribile scomparsa del bambino è stata annunciata dalla stessa Sharon con un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Quel giorno Sharon Stone si trova a Venezia per partecipare alla sfilata di Dolce e Gabbana ma poco prima di fare il suo ingresso è stato annunciato il suo ritiro in seguito alla tragica notizia che l’ha portata a prendere immediatamente un volo di ritorno per l’America.

Il 30 agosto è morto il nipotino di Sharon Stone, il piccolo a settembre avrebbe dovuto compiere il suo primo anno di vita. Purtroppo il piccolo dopo essere stato ricoverato d’urgenza all’UPMC Children’s Hospital di Pittsburgh è finito in coma e non si è più svegliato.

River era il figlio del fratello minore di Sahron, Patrick, la madre del bambino, Tasha qualche giorno prima della sua scomparsa ha scritto su Facebook che il piccolo era stato trasportato d’urgenza in aereo in ospedale “Al momento è in coma e io sto morendo”.

L’attrice qualche ora fa ha pubblicato un commovente video del piccolo in cui lo si vede nella sua quotidianità prima della tragedia. Sharon ha scritto come didascalia del video “River William Stone, 8 settembre 2020 – 30 agosto 2021”.

Nel video si vede un bambino sorridente e pieno di vita dagli occhi azzurro ghiaccio che gioca e si diverte con i sui genitori. Sono migliaia i messaggi di condoglianze dei fan e dei colleghi dell’attrice.