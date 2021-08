“Ricovero d’urgenza, serve un miracolo”, dramma per Sharon Stone

L’appello per ricevere preghiere e pensieri. Sharon Stone racconta il dramma del nipote e del suo ricovero d’urgenza

Attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram, Sharon Stone ha raccontato il dramma del nipote e il ricovero d’urgenza. La bella attrice ha chiesto ai suoi fan di pregare per lui e di rivolgere i propri pensieri al piccolo.

Non una giornata tranquilla quella di Sharon Stone, che ha deciso di pubblicare una foto su Instagram e chiedere un aiuto ai suoi fan, anche se a distanza, incoraggiando le persone ad inviare preghiere e pensieri positivi per suo nipote, ricoverato d’urgenza in ospedale.

Dramma per il nipote di Sharon Stone, ecco perché il ricovero d’urgenza

Non sempre le grandi celebrità vivono giorni sereni e senza pensieri. La bella Sharon Stone, infatti, ha raccontato del dramma che sta vivendo attraverso un foto di suo nipote pubblicata nella giornata di ieri su Instagram.

L’attrice ha parlato con i suoi fan presenti sul social, dicendo loro che il suo nipotino, il piccolo River Stone, è stato ricoverato d’urgenza a causa di una disfunzione multiorgano. L’allarme è scattato dopo che i familiari hanno trovato nella culla il bambino sofferente.

Nella foto pubblicata sul suo account Instagram, si intravede il piccolo bambino su un letto di ospedale attaccato ad alcuni tubicini collegati ad un macchinario. L’attrice ha scritto un post chiedendo ai propri fan di pregare per lui, perché “c’è bisogno di un miracolo”.

Ovviamente, i fan hanno inondato la pagina dell’attrice di pensieri e messaggi di supporto per suo nipote. In tanti hanno deciso infatti di dedicare un pensiero e un incoraggiamento per il piccolo River. Insomma, una notizia tragica piombata come un fulmine in quella che sembrava una settimana tranquilla per l’attrice di Basic Instinct.

Nemmeno una settimana fa, infatti, Sharon Stone aveva fatto impazzire i fan italiani con una sua foto che la ritraeva in pieno relax tra i canali di Venezia. L’attrice, infatti, ha passato un pò di vacanze in italia, visitando una delle più belle città del mondo.