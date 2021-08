Fu una delle coppie più affiatate degli anni ‘80, ma poi si sono lasciati. Ecco perché è finita tra Alba Parietti e l’ex Oppini

La coppia Alba Parietti-Franco Oppini è stata una delle più amate in assoluto negli anni ‘80. Ma poi la bella storia d’amore è finita e i due si sono lasciati. Oggi però si è tornato a parlare molto dei due e dei motivi della rottura. Ecco perché è finita tra Alba Parietti e l’ex Oppini.

Nonostante gli anni passati, la curiosità per come sia finita tra i due è ancora tanta e oggi spuntano importanti novità. I due formarono una coppia amatissima nel mondo dello spettacolo, ma poi ci fu la rottura. Oggi vi sveliamo perché è finita tra Alba Parietti e Franco Oppini.

Ecco perché è finita tra Alba Parietta e Franco Oppini

Negli anni ‘80 il mondo dello spettacolo era tutto in fermento e anche in Italia facevano molto scalpore le storie d’amore tra i protagonisti del gossip. Una tra tutte fu la coppia Alba Parietti – Franco Oppini. I due erano attori amatissimi dal pubblico e la loro storia d’amore fece sognare i fan.

Tuttavia, i due presero la decisione di lasciarsi e terminare la loro storia d’amore. Fin da subito i motivi della rottura non furono del tutto chiari e ancora oggi tanta gente si chiede perché è finita tra Alba Parietti e Franco Oppini.

Ma perché è finita tra i due? In quegli anni, la separazione tra i due fece molto rumore e non tutti hanno chiaro i motivi della rottura. Ma pare che tra i due sia finita a causa della differenza di età (la Parietti ha 11 anni in meno di Oppini) e degli stili di vita differenti dei due.

La Parietti ha sempre manifestato il grande amore che provava per Oppini, attore e comico. I due si innamorarono durante il programma “Gatti di Via Merulana” e, tramite un’amica della Parietti, la bella attrice riuscì a conquistarlo.

L’amore tra i due è stato vero e intenso, tanto da portare, dopo il matrimonio nel 1981, un figlio, Francesco. Il ragazzo è noto al pubblico televisivo italiano grazie alla sua partecipazione all’edizione del Grande Fratello Vip.