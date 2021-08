Caterina Balivo, perchè ha lasciato la tv? La verità, c’entra suo marito

Dopo una lunga assenza è tornata, ma Caterina Balivo spiega perché ha lasciato la tv. A quanto pare c’entra suo marito. Ecco la verità

Dopo il silenzio arriva la verità. Caterina Balivo, volto di Rai 1 con il programma “Vieni da me”, è tornata sulla sua scelta di lasciare la trasmissione. Una scelta difficile, complicata, ma comunque presa con serenità. Ecco quindi perché ha lasciato la tv.

In tanti hanno accolto con tristezza la scelta di Caterina Balivo di lasciare la conduzione del programma “Vieni da me”. La trasmissione andava molto bene, ma la presentatrice ha scelto comunque di abbandonare. Oggi la Balivo è tornata con “Il Cantante Mascherato” e spiega i motivi del suo abbandono.

Dopo una lunga assenza, Caterina Balivo torna in televisione e non lo fa in silenzio. La bellissima conduttrice di Rai 1 ha spiegato infatti i motivi del suo addio al programma “Vieni da Me”, rispondendo ai tantissimi fan che si erano chiesti il motivo del suo abbandono.

Ma perché Caterina Balivo ha lasciato la tv? A quanto pare, al centro delle sue decisioni, sembrano esserci motivi familiari. Intervistata a Domenica In, infatti, la bella Caterina ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo addio e ha dissipato ogni dubbio da parte dei telespettatori.

In una commovente intervista, Caterina ha spiegato perché ha lasciato la tv a maggio 2020, in piena pandemia. Il motivo è legato proprio alla pandemia che, a detta della conduttrice “avrebbe potuto danneggiare la persona che mi sta accanto”, riferendosi ovviamente al marito.

Sarebbe stata quindi una scelta d’amore, vincolata dalla decisione di non volersi separare a causa della pandemia. Caterina ha infatti dichiarato che non se l’è sentita di fare un anno senza il marito in casa e, quindi, ha deciso di prendere questa scelta.

Il loro lavoro, infatti, porta spesso a stare lontano gli uni dagli altri e proprio a causa della pandemia hanno rischiato di separarsi. Poi, con due bambini in casa la situazione era ancora più complessa, così la bella Caterina ha deciso di non stare lontano da casa e rimanere con la propria famiglia.