Vi ricordate di Giada De Blanck? è la figlia di Patrizia De Blanck, qualche anno fa ha partecipato all’Isola Dei Famosi ma oggi è completamente un’altra persona. Vediamo com’è cambiata in questi anni la contessina.

Gli appassionati dell‘Isola Dei Famosi si ricorderanno sicuramente di quando Giada De Blanck ha partecipato al reality.

Era il 2003 e la contessina, ai tempi, iniziava ad addentarsi nel mondo dello spettacolo, il pubblico da casa, durante quell’esperienza ha molto apprezzato la giovane ragazza soprattutto per il suo carattere dolce e pacato.

Al contrario, sua madre Patrizia De Blanck, durante la sua ultima partecipazione al Gf Vip si è fatta conoscere dai telespettatori grazie ai suoi modo non molto pacati.

Giada è l’unica figlia della contessa, ed è nata dal suo precedente matrimonio con Giuseppe Drommi. Mamma e figlia sono molto legate e ne abbiamo avuto la prova proprio a Gf Vip.

La contessa non faceva altro che parlare della sua bellissima figlia e ogni volta che la ragazza entrava nella casa, Patrizia, non riusciva a trattenere le lacrime.

Negli ultimi anni la contessina si è allontana dal mondo dello spettacolo ma grazie al suo sorriso e ai suoi modi di fare è rimasta nel cuore del pubblico. Ma com’è diventata oggi? Rispetto a vent’anni fa appare molto cambiata: ecco le foto che mostrano l’incredibile trasformazione.

Giada De Blanck: ecco com’è cambiata

Durante le sue ultime esperienze nei reality Giada si è fatta apprezzata grazie alla sua estrema dolcezza. In molti si aspettavano che la ragazza, essendo una contessina, fosse snob e viziata ma in realtà è tutto il contrario.

Nonostante i primi anni di successo, la contessina ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per entrare nell’organizzazione di eventi. Oggi Giada appare molto diversa, rispetto a 10 anni fa sicuramente è maturata e cresciuta, ma guardare le foto del prima e dopo fa un certo effetto.

In molti l’hanno criticata per il suo cambiamento fisico, nel particolare è stata attaccata per avere preso qualche kilo in più. Oggi Giada è una ragazza serena e tranquilla ed è fiera di essere così.

Voi cosa ne pensate? vi piace il cambiamento della contessina?