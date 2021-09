Scontro inaspettato tra Boldi e Striscia la Notizia: l’attore ha fatto delle dichiarazioni sconvolgenti sul programma di Antonio Ricci.

La nota trasmissione – Striscia la Notizia – è il programma ideato da Antonio Ricci che va in onda da anni su Canale 5. L’idea di fondo dell’autore fu quella di imitare un classico telegiornale, trasformandolo in forma satirica: per questo Striscia prevede non solo i due conduttori, ma anche i classici inviati dei servizi di informazione che – nella trasmissione – imitano ironicamente i giornalisti di professione.

Ecco quindi come, in modo particolarmente leggero, Antonio Ricci affronta argomenti a volte simpatici, altri più seri, cercando di colpire l’attenzione del pubblico in maniera alternativa rispetto al classico TG. Eppure, negli ultimi giorni, un noto attore ha messo in dubbio le capacità dello storico autore di Canale5: ecco le dichiarazioni sconvolgenti di Massimo Boldi.

Antonio Ricci gode di falsi meriti?

In una recente intervista, rilasciata a Il Giornale e a Davide Maggio, il noto attore milanese Massimo Boldi ha fatto alcune dichiarazioni sconvolgenti circa il noto programma di Canale 5. Pare che, a detta dell’attore, l’idea di realizzare una trasmissione di questo tipo sia tutta farina del suo sacco, insinuando che l’autore Antonio Ricci abbia rubato la sua proposta.

Boldi ha inoltre criticato le ultime edizioni della trasmissione, descrivendole come “noiose, stupide e sciocche“, aggiungendo inoltre le seguenti parole: “fa incassare tot soldi all’azienda e non ci rinunciano. […] praticamente un usato sicuro”. Insomma, il noto attore ha lanciato una bella stoccata al programma tanto apprezzato dai telespettatori italiani e la risposta dai diretti interessati non si è fatta attendere.

La redazione è presto intervenuta sulle parole di Massimo Boldi e Antonio Ricci ci ha tenuto personalmente a smentire tutte le affermazioni sostenute dall’attore. Inoltre, sempre tramite Davide Maggio, la produzione ha lanciato un comunicato stampa in cui chiariva le posizioni del famoso ‘Cipollino‘: “Boldi fa confusione e parecchio, pure sulle date. Quando faceva Grand Hotel era il 1986. Difficile che nello studio accanto si girasse Striscia, visto che la prima puntate del tg satirico andò in onda nel 1988″ – ha dichiarato la redazione – “Forse sarebbe stato il caso di verificare le informazioni, soprattutto quando […] si intervista un soggetto in stato molto particolare”.

Particolarmente pesante quindi la risposta di Striscia a Massimo Boldi. Ma quindi dov’è la verità? Le dichiarazioni dell’attore sono davvero suoi vaneggiamenti oppure c’è una realtà di fondo? A voi le conclusioni.