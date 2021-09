Elodie e Marracash potrebbero davvero essersi lasciati; spunta la verità sulla fine della storia d’amore fra il rapper e la cantante.

Una delle coppie più amate degli ultimi tempi potrebbe essersi definitivamente separata. In questi ultimi anni, abbiamo assistito alla vertiginosa ascesa di Elodie Patrizi che, dopo il rifiuto ricevuto ad X-Factor, è riuscita ad imporsi ad Amici e, soprattutto, nel mondo della musica che conta.

Proprio grazie al talent della De Filippi, Elodie ha raggiunto vette inimmaginabili solo fino a qualche anno prima; un successo clamoroso, che non soltanto l’ha portata a portare avanti la sua carriera come cantante, ma che l’ha introdotta anche nel mondo dello spettacolo.

Impegnatissima col lavoro, sembra non avere tempo per la sua vita sentimentale: che sia davvero finita col rapper Marracash?

Elodie e Marracash, i due hanno davvero rotto?

Il rapper siciliano e la cantante romana si sono conosciuti grazie al brano inciso insieme, Margarita, e da quel momento in poi sono sempre stati insieme; anche negli scorsi mesi abbiamo potuto vederli molto uniti a Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, game show nel quale Elodie ha partecipato (e vinto) insieme a Myss Keta.

Da giugno però, i due non si mostrano più insieme sui social e pare che Elodie, in questa estate, abbia trascorso le vacanze lontana dal rapper, in compagnia dell’amica Diletta Leotta (anche lei con molta probabilità di nuovo single).

Che sia solo una casualità? Eppure, i fan erano abituati a vederli insieme, anche ad eventi pubblici come ad esempio il Festival del Cinema di Venezia (a cui non hanno partecipato quest’anno).

Leggi anche –> Dopo che Samuele è caduto mi sono preso una pizza ed un caffè, dice il domestico

D’altronde, la cantante è comunque impegnatissima col suo lavoro: proprio in questi giorni l’abbiamo vista ospite di Alessandro Cattelan a Da Grande, dove la cantante romana si è esibita con una tutina super aderente piena di strass dando spettacolo anche con un Tuca Tuca alla Carrà proprio insieme al conduttore.

Leggi anche –> Raffaella Fico parla di Balotelli e confessa “Cacciata via di casa…”

Come se non bastasse, è pronta a debuttare al cinema come attrice in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, mentre a giorni (24 settembre) uscirà il suo nuovo singolo Vertigine. Costantemente sotto ai riflettori (al contrario di Marracash) Elodie sembra avere in testa solamente la sua carriera: è davvero finita?