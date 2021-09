U&D: Maria la corteggiatrice nei guai, ecco lo strano motivo

U&D, la corteggiatrice Maria finisce improvvisamente nei guai; ecco lo strano motivo, per lo stupore di tutti i presenti in studio.

La nuova edizione di Uomini e Donne si è accesa sin dalle prime puntate, sia per quanto riguarda il trono over sia per quello classico. Gemma sembra essere tornata grande protagonista e la rivalità con Isabella è più accesa che mai; per i più giovani invece, i nuovi tronisti si stanno prendendo la scena, mentre il pubblico comincia a conoscere corteggiatrici e corteggiatori.

Proprio una corteggiatrice, Maria, finisce ora al centro dell’attenzione ma non in senso positivo; i “guai” della partenopea per lo stupore di tutti i presenti in studio.

U&D, la corteggiatrice Maria al centro delle polemiche

Nella recente puntata di Uomini e Donne, mentre Gianni Sperti ha mostrato tutto il suo stupore per il feeling così forte che si è instaurato tra Stefano Pastore e Angela Paone, continuando proprio a punzecchiare l’uomo, il tronista Matteo ha portato in esterna Maria

La giovane campana non ha però fatto una bella figura e tutto il parterre delle corteggiatrici l’ha aspramente criticata; Maria si dimostra subito decisa e anche piuttosto aggressiva, mentre tutte le altre corteggiatrici l’accusano di avere atteggiamenti costruiti e di essere poco semplice.

Matteo, dal canto suo, ribatte in maniera convinta di come Maria l’abbia colpito in positivo e mostra interesse nel continuare a portare avanti la frequentazione; in studio però, continuano le polemiche e scoppiano le discussioni.

Polemiche, seppur diverse, anche con l’altro tronista Joele; il ragazzo, uscito in esterna con Valentina, ha chiesto di terminare prima l’incontro, anche se la sua versione e quella della redazione sono piuttosto diverse.

Leggi anche –> Raffaella Fico parla di Balotelli e confessa “Cacciata via di casa…”

Dalla redazione fanno infatti sapere che il veneto si è trovato molto male con la corteggiatrice, mentre Joele contraddice questa versione dichiarando come si sia trovato bene con Valentina, ma a disagio davanti alle telecamere.

Leggi anche –> Dopo che Samuele è caduto mi sono preso una pizza ed un caffè, dice il domestico

Per il trono over invece, Maria De Filippi annuncia il ritorno di Filiberto, già noto per diversi e accesi scontri con Tina Cipollari; l’opinionista non è contenta di questo ritorno, ancor più quando Filiberto invita Gemma Galgani a ballare.