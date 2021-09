Proprio ieri sera si è svolta la seconda puntata della sesta edizione del GF Vip e Raffaella Fico ha affrontato l’argomento Balotelli.

La turbolenta storia d’amore tra il calciatore Mario Balotelli e la showgirl Raffaella Fico è ormai nota al pubblico a casa da diverso tempo. La loro relazione, nata tra il 2011 e il 2012, rappresentò un vero e proprio scandalo mediatico: l’ex velina napoletana annunciò di essere attesa di una bambina quando ormai la sua relazione con il calciatore era da considerarsi conclusa da mesi.

Fu a quel punto che tra i due iniziò una guerra legale per il riconoscimento di Pia, in quanto Mario Balotelli non aveva intenzione di riconoscere la bimba come sua figlia. La battaglia a colpi di avvocati si concluse nel 2014, quando finalmente Pia venne conosciuta con il cognome del padre.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, eppure Raffaella Fico, nella puntata svoltasi ieri sera – lunedì 20 settembre – ha comunque avuto qualcosa da dire all’ormai ex fidanzato.

Fico e Balotelli, i retroscena inconfessati

Nella puntata svoltasi ieri del GF Vip, Raffaella Fico ha raccontato di come la situazione con il calciatore cambiò radicalmente da un giorno all’altro. Inizialmente vissero entrambi un periodo idilliaco anche se l’amore non era nato come un colpo di fulmine. Entrambi desideravano un figlio e così cercarono di raggiungere questo sogno.

Poi improvvisamente il sentimento finì, le liti divennero sempre più frequenti, fino a spingere Mario Balotelli a cacciare di casa Raffaella Fico, all’epoca ancora sua compagna. A quel punto però, l’ex velina scoprì di aspettare un bambino, il che doveva essere una bellissima notizia. Al contrario, il calciatore non apprezzò la lieta novella e si rifiutò di riconoscere la piccola Pia.

La showgirl raggiunse addirittura Balotelli a Londra per convincerlo a cambiare idea – all’epoca giocava per il Manchester City – e l’atleta si rifiutò di aprirle la porta.

Alla fine, nel 2014, finalmente la piccola Pia poté portare il cognome del padre e ad oggi la situazione è totalmente diversa. La showgirl ha raccontato di avere uno splendido rapporto con Balotelli, entrambi si comportano come due fratelli e amici molto uniti e, rispetto a qualche anno fa, il calciatore è diventato un padre molto più presente e premuroso.

Inoltre, la Fico ci ha tenuto a sottolineare che, nel corso degli anni, il calciatore le abbia anche chiesto scusa per il suo comportamento, cercando di rimediare in ogni modo conoscesse. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!