Beautiful: Steffy ne approfitta con Finn per il suo scopo

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda l’amato soap Beautiful.

La soap opera che arriva dall’America, e dove noi siamo indietro di qualche puntata rispetto all’originale è quella di Beautiful, che va in onda da oltre 20 anni.

Ma nelle prossime puntate assisteremo a qualcosa di davvero particolare da parte della bella Steffy, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Nelle prossime puntate per quanto riguarda la bella Steffy sembra esserci un’uomo che la può aiutare in questo momento difficile, stiamo parlando del Dottor John Finnegan.

Steffy approfitta di Finnegan

L’uomo infatti si sta prendendo cura di lei, e sembra che anche il suo interesse non sia solamente professionale.

Prima l’ha salvata dopo il bruttissimo incidente dove è stata investita dalla macchina di Bill Spencer, ma sempre lui ha continuato a darle dei potenti oppiacei per il dolore che Steffy lamentava, ma per il quale ha sviluppato una dipendenza.

Ovviamente non poteva assolutamente sapere che la bella Steffy ne avrebbe abusato e sarebbe nato questo problema enorme per lei.

Il Dottor Finnegan, dopo aver assistito allo scontro tra Steffy e Brooke inizia a capire qual’è il suo problema e cosa lo scatena, ovvero la dipendenza dai farmaci.

La giovane ovviamente nega in tutti i modi che abbia un problema del genere, ma dichiara solamente di avere forti dolori, e per questo motivo le prescrive nuovamente degli antidolorifici, cadendo così nella sua trappola.

Ma tra Finn e Steffy si è creato un bellissimo rapporto di fiducia che va oltre a quello professionale e per questo motivo la famiglia Forrester sospetta di lui, per un coinvolgimento medico, paziente.

Non possiamo ancora sapere però se per quanto riguarda Steffy ci sia un interesse vero oppure se è spinta dalla voglia di avere gli antidolorifici e per questo motivo approfitta della situazione.

Per il momento possiamo solamente attendere e vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni che arriverà ad un punto di svolta.