Belen e Cecilia biondissime, ve le ricordate? Ecco come erano agli esordi

Prima Belen Rodriguez e poi anche sua sorella Cecilia: le due showgirl argentine hanno stregato il pubblico, ma ve le ricordate all’esordio?

A rubare la scena nel mondo dello spettacolo, oggi, è Diletta Leotta, sempre al centro di chiacchiere e di gossip; ma solo fino a qualche anno fa,di nessuna donna si parlava più che di Belen Rodriguez, ex-modella e showgirl argentina oggi nota conduttrice.

Con le sue varie relazioni è finita al centro delle voci di gossip per anni e anni e, per la sua bellezza, è stata spesso etichettata come la donna più bella del nostro paese; raggiunto il successo, a lei si è accodata la sorella Cecilia, più piccola di Belen di sei anni.

Entrambe oggi sono famosissime, super seguite e amate: ma vi ricordate com’erano agli esordi? Ecco le due showgirl biondissime.

Belen e Cecilia Rodriguez, gli esordi coi capelli biondi

Belen ha iniziato a farsi notare recitando in alcune serie televisive italiane ma, ancor di più, partecipando a diversi programmi sia come inviata che, nel caso de L’Isola dei Famosi, come concorrente.

L’apice del successo arriva intorno agli anni ’10 di questo 2000, quando arriva addirittura alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2011; quanto a Cecilia Rodriguez, la grande popolarità è arrivata di recente, quando ha spopolato come inquilina della casa del Grande Fratello Vip.

Le due Rodriguez, entrambe sensualissime e dal fisico scolpito, sfoggiano da diverso tempo dei capelli castani; proprio Cecilia però, sulle storie del suo profilo Instagram, ha postato una sua foto insieme alla sorella che le ritrae entrambe con i capelli biondi, molto prima dell’apice del successo.

“Eravamo bionde?” la scritta che campeggia sulla foto postata, quasi come ad aver dimenticato quel periodo in cui i capelli non mostravano il castano a cui le due sorelle sembrano ormai essere affezionate e abituate.

Con lo scatto, Cecilia ha dato il via ad un dilemma che si diffonderà sicuramente tra i fan delle due Rodriguez: con quale colore di capelli stanno meglio? Alla fine, a prescindere dalle risposte, tutti continueranno comunque ad adorarle.

La più piccola delle Rodriguez si sta godendo il suo amore con Ignazio Moser, mentre Belen è da poco di nuovo diventata mamma; al suo fianco Antonino Spinalbanese, che la sosterrà anche nel proseguo della sua avventura come conduttrice con Tu Si Que Vales.