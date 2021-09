Chiara Ferragni senza reggiseno ai limiti della censura: lo scatto super bollente

Chiara Ferragni alza la temperatura su Instagram con uno scatto ai limiti della censura; la nuova foto da urlo dell’imprenditrice.

La Ferragni continua a far parlare di sé. La nota imprenditrice cremonese non è mai banale e, così come in tantissimi la amano e l’apprezzano, molti altri spesso la criticano.

Insieme al marito Fedez, non si lesina mai nell’impegnarsi in battaglie sociali, anche se molto spesso per questo finisce al centro degli attacchi; lo abbiamo visto con diversi politici e volti noti della società.

Questa volta però, Chiara ha deciso di mostrare tutta la sua sensualità postando una foto sui social ai limiti della censura; sul seguitissimo profilo Instagram dell’imprenditrice si alza la temperatura.

Chiara Ferragni, la foto senza reggiseno ai limiti della censura

Partita come fashion blogger, la Ferragni ha avuto un’ascesa senza precedenti e ora tutti si mettono in fila per collaborare con lei; dal nulla, è riuscita a mettere su un vero e proprio impero finanziario, tanto che il suo profilo (con quasi 25 milioni di follower) è quello dal più alto valore di mercato in Italia.

Intraprendenza e capacità hanno sempre contraddistinto Chiara, che resta comunque dotata di una grande bellezza e di un fascino tutto particolare; con un nuovo scatto, ha deciso di enfatizzare queste le sue qualità postando una foto al limite della censura.

Sempre biondissima, la Ferragni indossa un maglioncino giallo fosforescente apertissimo, che copre a fatica il décolléte libero senza reggiseno dell’amata influencer; pur non risultando volgare, lo scatto di Chiara è bollente.

Più di 540 mila i like alla foto, coi commenti che si sprecano; tra emoticon a cuoricino e fiamme, la Ferragni ha fatto scintille mostrando il suo lato sensuale. Non mancano, come spesso succede, i detrattori: tanti criticano l’audacia dell’imprenditrice, che però nel corso del tempo ha imparato a non ascoltare alcune critiche.

Stando alle analisi degli esperti del settore, la Ferragni possiederebbe un brand di moda valutato tra i 36 e i 40 milioni, nonché aziende con un fatturato annuo complessivo a bilancio di 11,3 milioni; cifre esorbitanti, enfatizzate ancor di più se pensiamo da dove è partita l’influencer.