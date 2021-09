Tu si que vales, spunta il dietro le quinte di Giulia: la ballerina beccata così VIDEO

Tu si que vales, il dietro le quinte del programma con protagonista Giulia Stabile: la ballerina beccata così, il video.

Anche quest’anno Tu si que vales è pronto a proporre tantissimi momenti sia divertenti che emozionanti agli spettatori di Canale 5; il talent show, ispirato all’omonimo format spagnolo, permette ogni volta a chiunque abbia un talento di esibirlo davanti al grande pubblico e ai giudici del programma.

Per questa nuova edizione, che ha esordito questo sabato, confermati alla conduzione Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre tra i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con Sabrina Ferilli a rappresentare il volere popolare.

Parte del programma anche la ballerina Giulia Stabile, che già dalla prima puntata è stata protagonista di un curioso dietro le quinte.

Tu si que vales, il dietro le quinte di Giulia Stabile

Vincitrice della ventesima edizione di Amici, Giulia aveva aveva già esordito in tv da adolescente, a 13 anni, nel programma Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici; dopo la vittoria del talent, partecipa al programma Una voce per Padre Pio ed entra subito a far parte del corpo di ballo di Amici.

Ora, a Tu si que vales, veste i panni di inviata; nel backstage della prima puntata, ripresa da Witty tv, si è divertita, oltre che a provare, anche a fare esperimenti con un uovo.

Il video, postato dalla stessa ballerina su Instagram, ha suscitato l’ilarità del web, con tantissimi commenti d’affetto per Giulia; per lei, grazie a questo nuovo talent, la grande occasione di farsi amare ancora di più dal grande pubblico.

Durante la messa in onda invece, Giulia ha dato prova delle sue abilità ballando con Sadeck; i due hanno improvvisato una sinuosa coreografia, raccogliendo anche i complimenti di Maria De Filippi, che ha definito la performance dei due come “una delle cose più belle che abbia mai visto”.

Quanto alla vita privata, da diversi mesi la Stabile è impegnata sentimentalmente col cantante Sangiovanni, che ha avuto modo di sfidare in finale proprio ad Amici 20; un momento d’oro per la giovane ballerina classe 2002, che sembra davvero, a soli 19 anni, pronta a conquistare il mondo con talento e simpatia.