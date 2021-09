La campionessa olimpionica – Federica Pellegrini – fa letteralmente sognare i suoi followers con un particolare selfie in bagno.

L’ex nuotatrice italiana Federica Pellegrini è una vera e propria leggenda del nuoto, tanto che viene ancora oggi soprannominata La Divina. Cresciuta praticamente in acqua, inizia le prime gare all’età di soli 6 anni e la sua prima partecipazione alle rassegne olimpiche risale al 2004, quando la nuotatrice aveva appena 16 anni.

Alle ultime olimpiadi di Tokyo, Federica Pellegrini ha letteralmente battuto ogni record diventando la prima atleta nella storia ad aver partecipato a cinque diverse finali olimpiche nella stessa specialità. Ad oggi, nelle specialità nei 200m e 400m, l’incredibile 33enne è ancora la primatista mondiale in carica.

Federica Pellegrini, nonostante sia la nuotatrice con la carriera più longeva, ha annunciato il suo ritiro subito dopo le olimpiadi appena concluse, dichiarando di non aver intenzione di partecipare ai campionati europei del 2022. Il 4 agosto dell’anno corrente viene nominata membro del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) – per rappresentare gli atleti italiani nelle future competizioni – e resterà in carica fino ai giochi di Los Angeles del 2028.

Tuttavia, nel 2021, oltre ad aver annunciato il suo ritiro, Federica Pellegrini ha anche esternato il suo amore per il suo allenatore e attuale compagno, Matteo Giunta.

Il selfie in bagno fa sognare i fan della Pellegrini

L’ex nuotatrice e campionessa Federica Pellegrini è particolarmente attiva sui social, tanto che conta più di un milione di followers. Capita spesso che l’atleta condivida momenti della sua quotidianità, i suoi allenamenti, le sue giornate ed hobby. Recentemente, Federica ha postato un simpatico selfie in bagno e i fan non hanno potuto non notare un dettaglio importante.

Proprio dietro la nuotatrice, nel bidet del bagno, pare che la campionessa abbia lasciato un mazzo di fiori. Luogo insolito per un regalo così romantico, tanto che molti followers della nuotatrice hanno sottolineato la singolarità lasciandosi a battute particolarmente ironiche.

Che il dolce gesto arrivi proprio da Matteo Giunta? I due infatti, sono molto innamorati e in una recente intervista Federica Pellegrini, non solo ha espresso il suo immenso amore per il suo ex allenatore, ma ha anche rivelato di avere progetti importanti per il suo futuro di coppia. Tuttavia, sarà contento il povero Matteo di vedere il suo presunto mazzo di fiori abbandonato nel bidet?