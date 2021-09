Silvia Toffanin e Ilary Blasi fanno una confessione che nessuno si sarebbe aspettato. Ecco cos’hanno detto le due bellissime

Nella prima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin parte con il botto rivelando una confessione che lascia stupiti. Durante la prima puntata, infatti, la Toffanin ha avuto come ospite la bellissima Ilary Blasi e le due si sono lasciate andare ad una confessione che nessuno si sarebbe aspettato.

Le due sono molto amiche e per questo Silvia Toffanin ha voluto Ilary Blasi come una delle sue prime ospiti alla trasmissione Verissimo. Il programma è partito col botto per via della confessione che le due hanno rilasciato ai telespettatori del programma. Ecco cos’hanno detto.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin, la confessione: “Vivevamo come galline”

Non è stato niente male il giorno del debutto di Silvia Toffanin con il suo programma “Verissimo”. La versione domenicale della trasmissione ha regalato alcune importanti rivelazioni che hanno lasciato di stucco i telespettatori e il pubblico finalmente presente in studio.

Dopo aver avuto come ospite il fenomeno e campione olimpico Marcell Jacobs, in studio è arrivata Ilary Blasi. SIlvia e Ilary sono molto amiche e in occasione dell’intervista le due compivano 20 anni da quando si sono conosciute.

La Toffanin ha infatti esordito dicendo: “È il nostro anniversario” e successivamente è partito un commovente video che parlava della loro amicizia. L’atmosfera rilassata e giocosa ha contribuito a far rilasciare una confessione a Ilary Blasi che ha detto: “Vivevamo come galline. Tutte dentro un camerino, oggi in tempo di Covid non si potrebbe fare”.

La bellissima Ilary Blasi ha appena esordito con il suo programma Star in the star, andato in onda giovedì scorso. La bella presentatrice si è dichiarata felice di aver rischiato con un nuovo programma e che è molto fiduciosa per il futuro.

Nonostante le critiche, Ilary Blasi ha voluto ribadire che nemmeno lei conosce le star che si celano dietro le maschere: “Nessuno mi crede – ha rivelato alla Toffanin – sono felice di non saperlo e ad ogni puntata guardo un indizio per capire”.