Stefano De Martino è il sogno di molte donne e questo suo fascino pare abbia scatenato la gelosia di un famosissimo attore.

Il noto ballerino ex allievo di Amici, Stefano De Martino, è evidente agli occhi di tutti che scateni particolari desideri nelle mente delle donne italiane. Del resto, sono molte le vip cadute preda del suo fascino, a partire dalla sensualissima Belen Rodriguez, con cui il ballerino ha avuto il primogenito Santiago.

Sono stati molti inoltre, i flirt associati alla sua figura: quando non sta con Belen, sta con altre cento ragazze diverse. Tutti i rumors che, tra l’altro, sono stati sempre smentiti dal diretto interessato. Nella sua storia sentimentale, sono state due forse le relazioni più importanti per il conduttore napoletano: quella con la showgirl argentina e, ancora prima, quella con la cantante Emma Marrone – conosciuta proprio nella scuola di Amici.

Tuttavia, nelle ultime ore, un noto attore ha lamentato le attenzioni rivolte a De Martino da parte della moglie. Parliamo di nientepopodimeno che del sex symbol italiano Luca Argentero.

Argentero geloso di De Martino?

L’attore Luca Argentero è stato da poco ospite presso Da Grande, programma in onda su Rai Uno che vede al timone Alessandro Cattelan e in quell’occasione i due hanno parlato proprio della vita di coppia dell’ex gieffino con la personal trainer Cristina Marino. I due si sono sposati da pochissimo e sono appena diventati genitori della piccola Nina Speranza.

Di conseguenza, il conduttore ha fatto una serie di domande (alcune anche intime) sul rapporto che lega i neo coniugi. Cattelan ha chiesto ad Argentero se la nascita della primogenita abbia in qualche modo rovinato i momenti di intimità e l’attore simpaticamente ha risposto: “Quando si può si fa. L’occasione rende l’uomo ladro. Quando c’è quella finestra temporale aperta la devi utilizzare”.

Dopodiché è arrivato il quesito scomodo: ci sono gelosie nella coppia? Sembra che a Luca Argentero non vadano proprio giù i like che Cristina Marino mette ai post dell’affascinante ballerino Stefano De Martino. Il fatto da molto fastidio al noto attore, il quale spesso ha chiesto alla moglie il motivo delle sue attenzioni social. La Marino ha risposto prontamente che è solo una questione di apprezzamento nei confronti delle foto che pubblica, ma la risposta non è piaciuta particolarmente al marito.

“‘Perché ha un profilo curato’ mi risponde. Questa è la cosa che mi dà davvero fastidio. Ma cosa vuol dire ‘ha un profilo curato’? Non è vero dai, non è vero” – ha raccontato il noto attore. Successivamente ha mandato ironicamente un messaggio proprio a Stefano De Martino: “Stefano è un ragazzo serio e intelligente. Quindi Stefano, bloccale!”. Insomma, chi l’avrebbe mai detto che anche un sex symbol come Luca Argentero potesse soffrire di qualche insicurezza? A quanto pare, il fascino del ballerino napoletano non risparmia proprio nessuna.