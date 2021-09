Il GFVip è appena iniziato e già qualche concorrente sta cedendo. Ecco le ultime dichiarazioni di Raffaella Fico.

Il debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip è avvenuta lunedì 13 settembre. Si prospetta un lunghissimo percorso, pieno di insidie e possibili discussioni. La stagione corrente sembra sarà la più lunga nella storia del programma, tanto che la finale si prospetta per il mese di maggio.

I coinquilini della casa, di conseguenza, rimarranno isolati dal mondo esterno per mesi e i loro contatti con i cari avverranno sporadicamente nel corso delle puntate. Sono passati solo tre giorni dalla prima puntata e dall’ingresso nella casa, ma già ci sono alcuni ‘vipponi’ che sentono nostalgia di casa.

Per alcuni concorrenti sarà più difficile, in quanto alcuni di loro sono fidanzati, altri addirittura hanno i figli a casa e per un genitore, si sa, rimanere lontano dal figlio, senza sapere nulla di lui, può essere straziante.

Tra i coinquilini più in difficoltà, c’è l’ex gieffina Raffaella Fico, la quale aveva già partecipato alla versione ‘nip‘ qualche anno fa. E’ forse intenzionata a lasciare il GFVip? Scopriamolo insieme.

Raffaella Fico vuole lasciare il GFVip?

Nel 2011, l’ex gieffina Raffaella Fico ebbe una lunga e turbolenta relazione con il calciatore Mario Balotelli. Dal loro folle amore, nacque la piccola Pia Balotelli. L’evento in realtà, non fu così lieto come avrebbe dovuto: quando Raffaella annunciò la gravidanza, la storia con il calciatore si era già conclusa. Di conseguenza, Balotelli non volle riconoscere la figlia e per questo iniziò un lungo procedimento giudiziario.

Alla fine, nel 2014, dopo due anni di lotta, Mario Balotelli riconobbe la figlia Pia e Raffaella riuscì ad ottenere giustizia per la piccola bimba. Oggi, la Fico partecipa al GFVip e di conseguenza non potrà vedere la figlia fino alla sua eliminazione. Ma non è solo questo il motivo per cui Raffaella Fico sta già cedendo alle difficoltà.

La showgirl napoletana infatti, oltre ad aver lasciato a casa la figlia, pare che abbia lasciato anche il suo attuale fidanzato. Alfonso Signorini ha lamentato il fatto che la Fico avesse mentito durante il provino, dichiarandosi single, quando in realtà porta avanti una relazione da circa un mese e mezzo.

Pare che il fortunato sia Pietro Neri, un imprenditore molto abbiente di Forte dei Marmi. La bellissima Raffaella ha raccontato nella casa di essere molto innamorata di lui, e di provare una grandissima nostalgia. Cederà alle difficoltà? Staremo a vedere nel corso dei prossimi daytime.