Dalle anticipazioni della puntata di oggi 17 settembre sembra che Steffy stia totalmente perdendo il lume della ragione.

Dal giorno del tragico incidente in moto, Steffy Forrester non ha più trovato pace. Gli antidolorifici che sta assumendo sono molto potenti e le causano imprevisti stati confusionali. Liam sta facendo tutto il possibile per aiutare l’ex compagna, tanto che avrà una discussione con il padre Bill per il suo comportamento lavativo in ufficio.

Spencer cercherà di aiutare Steffy in tutti i modi, anche occupandosi della figlia Kelly, insieme all’attuale compagna Hope Logan. Tuttavia, il gesto la cui origine è semplicemente l’affetto che Liam prova per la Forrester, verrà sporcato dal fratello di Steffy, Thomas. Egli infatti, riempirà la testa della sorella malata di idiozie che la porteranno ad avere dei comportamenti sconvolgenti.

Anticipazioni Beautiful, puntata del 17 settembre

Steffy Forrester è stata vittima di un terribile incidente in moto e, da quel giorno, non è stata più la stessa. All’insaputa di tutti i familiari, la ragazza ha sviluppato una forte dipendenza nei confronti degli antidolorifici prescritti dal medico e questo la porta ad essere spesso soggetta a stati confusionali.

La presenza del fratello Thomas non migliora la situazione: mentre Ridge è compiaciuto dell’aiuto reciproco che i figli si stanno dando, in realtà il giovane stilista sta solo cercando di manipolare la povera sorella malata. Egli infatti, inconsapevole della gravità delle condizioni di salute di Steffy, continua a fare insinuazioni pericolose sulla presenza di Liam e Hope nella vita di Kelly.

Le parole di Thomas si ripercuoteranno nel rapporto di Steffy nei confronti dell’ex fidanzato e della sorellastra e, tra l’altro, a causa della sua dipendenza, la figlia di Ridge comincerà ad assumere atteggiamenti violenti e aggressivi. Persino Thomas si renderà conto che la situazione è molto più grave di quello che pensava.

Tuttavia, la tossico dipendenza di Steffy non rimarrà segreta ancora per molto. Per scoprire cosa succederà dobbiamo aspettare la puntata delle 13.50 su Canale5.