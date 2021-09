Roberto Farnesi confessa la malattia “Viso e collo si sono gonfiati”

La malattia confessata da Roberto Farnesi che dice “Il mio viso e il mio collo si sono gonfiati”. Ecco cosa è successo all’attore

Roberto Farnesi è uno dei protagonisti della soap opera di successo “Il paradiso delle signore”. Ogni giorno migliaia di italiani guardano in televisione le ottime interpretazioni dell’attore che, adesso, si è sfogato parlando della sua malattia e delle difficoltà a cui è dovuto andare in contro.

Uno degli attori più popolari della televisione italiana, infatti, ha voluto condividere con i suoi fan le difficoltà causate da una sua particolare malattia che gli hanno portato ad avere, secondo quanto ha dichiarato, “Viso e collo gonfiati”. Ecco cosa è successo all’attore.

Roberto Farnesi confessa: “Viso e collo si sono gonfiati”

Roberto Farnesi è un attore italiano nato a Novacchio, in toscana, e cresciuto tra Pisa e Firenze. L’attore partecipò al suo primo film nel 1996, Una donna in fuga, e raggiunse notorietà grazie alla serie tv italiana “CentoVetrine”, in onda tutti i giorni su Canale 5.

Oggi Roberto Farnesi conduce una carriera di successo, grazie anche alle sue interpretazioni in “Carabinieri”, “Questa è la mia terra” e, oggi, in “Il paradiso delle signore”. L’attore ha voluto però confessare ai fan una sua particolare malattia che gli ha causato alcuni problemi.

Durante un’intervista concessa alla rivista “Ok Salute e Benessere”, Roberto Farnesi ha parlato di una sua particolare allergia di cui soffre da quando ha otto anni. La patologia è una grave forma di allergia al pelo di cavallo e, proprio per prevenzione, l’attore non arriva mai sul set senza i suoi antistaminici.

Farnesi ha parlato delle conseguenze che possono derivare da un contatto anche sporadico con un cavallo. L’attore ha parlato di un episodio che gli è accaduto quando, per caso, ha accarezzato uno stallone e si è passato le mani sugli occhi. In quel momento “viso e collo si sono gonfiati a dismisura”, l’attore ha visto la sua faccia gonfiarsi e sfigurarsi.

È stato proprio questo episodio che l’attore ha capito di essere allergico ai cavalli. Un vero e proprio paradosso se pensiamo che Farnesi ama questi animali. Ma, per evitare, il peggio, l’attore de “Il paradiso delle signore” ha deciso di evitarli il più possibile.