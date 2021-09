Schettino ha cambiato vita, ma una bizzarra richiesta la fa ogni giorno

Una vita diversa quella di Schettino. Ecco la bizzarra richiesta che fa ogni giorno l’ex comandante della Costa Concordia

Francesco Schettino è balzato agli onori della cronaca a causa del disastroso naufragio della Costa Concordia avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti l’Isola del Giglio. Schettino era l’ex comandante della nave e, quella notte, assunse comportamenti controversi.

Fu una tragedia tristissima per l’intera Nazione, che pianse ben 32 morti. L’11 febbraio 2015 Schettino è stato condannato a 16 anni di reclusione. Oggi l’ex comandante sta scontando la sua pena nel carcere romano di Rebibbia, dove ogni giorno fa una richiesta particolare.

Schettino, la bizzarra richiesta che fa ogni giorno in carcere

Secondo diverse fonti, Francesco Schettino sta mantenendo un atteggiamento esemplare in carcere e, secondo alcuni, starebbe vivendo con la consapevolezza delle gravi conseguenze per le vittime che ha portato il suo errore.

Le voci che arrivano dal carcere descrivono un Francesco Schettino come una persona tranquilla che passa gran parte del suo tempo a leggere e meditare. Ma c’è una bizzarra richiesta che l’ex comandante della Costa Concordia fa ogni giorno ai suoi familiari.

Francesco Schettino, infatti, ogni giorno chiede a sua moglie e ai suoi figli di portargli una bottiglietta d’acqua di mare. Probabilmente la nostalgia per il mare è molta, infatti l’ex comandante pare che si cosparga dell’acqua della bottiglietta durante l’ora d’aria giornaliera.

Nonostante le false notizie che per anni hanno circondato l’ex comandante (come la lectio magistralis all’Università de La Sapienza o la realizzazione di un nuovo libro che parlerebbe della vita e del lavoro di Francesco Schettino), in tanti hanno parlato di quella che è davvero stata la reazione di Schettino a questo processo.

Tanti suoi amici, infatti, hanno sempre parlato di un uomo profondamente abbattuto a causa di quello che è successo e spesso timoroso di accendere anche la tv, per via delle notizie che lo riguardavano. Oggi in carcere cerca di pagare le sue colpe e di ricostruire, per quanto possibile, una nuova vita.