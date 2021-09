Antonella Clerici, perché è finita con il suo ex padre di sua figlia

Antonella Clerici dichiara perché è finita con il suo ex, Eddy Martens e perché non ha mai sposato il padre di sua figlia

Oggi Antonella Clerici vive con il suo compagno, Vittorio Garrone, ma perché è finita con il suo ex?. La bella conduttrice ha intrapreso una relazione d’amore da alcuni anni con il suo attuale compagno, ma in passato è stata al centro della vicenda amorosa con Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle.

Antonella Clerici, ex conduttrice de La prova del cuoco, ha avuto una lunga e chiacchierata relazione con il suo ex compagno e in tanti si chiedono perché tra i due non ha funzionato. In moltissimi, infatti, erano sicuri che la loro storia d’amore sarebbe durata, ma alla fine non è andata così.

Antonella Clerici, ecco perché è finita con il suo ex Eddy Martens

Antonella Clerici è una dei personaggi televisivi più amati della televisione italiana. La bellissima conduttrice ha fatto innamorare milioni di italiani con la sua “La prova del Cuoco”, programma di cucina che ha conquistato il palinsesto televisivo delle 12.

La bella Antonella, in passato, ha avuto una lunga e chiacchierata storia d’amore con Eddy Martens, con cui ha avuto anche una bellissima figlia, Maelle. In tantissimi pensavano che i due alla fine si sarebbero sposati, ma alcuni anni fa Antonella dichiarò che non ci sarebbe stato alcun matrimonio. Ecco perché.

In occasione di un’intervista a Vanity Fair Italia, Antonella Clerici annunciò che i due non si sarebbero sposati, pur avendo dato alla luce la piccolo Maelle. La conduttrice ha motivato questa scelta dicendo che si era già sposata in passato, ma dopo due anni finì con una separazione.

Secondo la Clerici, quindi, le nozze non portarono bene e per questo alla fine ha deciso di non sposare il suo ex compagno Eddy. La bella conduttrice, infatti, si è già sposata due volte e la sua decisione di vedere rompere un terzo matrimonio è stata più che comprensibile.

Una scelta che, alla lunga, si è rivelata corretta. Antonella ed Eddy Martens, infatti, dopo aver convissuto senza sposarsi, hanno deciso di separarsi. Tra le motivazioni più acclarate c’è la differenza di età e gli stili di vita differenti. Nonostante tutto, si può dire che stavolta Antonella non ha sbagliato.