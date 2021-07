Avete visto com’è diventata Pia la figlia di Mario Balotelli? Identica a Raffaella Fico [FOTO]

Raffaella Fico e Mario Balotelli sono stati una delle coppie più belle ed invidiate del mondo dello spettacolo. Dopo essere stati insieme per quasi due anni si sono detti addio e non nel migliore dei modi. Oggi, però, per fortuna sembra essere ritornato il sereno tra i due, anche per amore della piccola Pia, la piccola nata durante la relazione. Ma avete visto come è diventata?

Raffaella Fico mamma super

Pia è diventata una vera e propria signorina e la somiglianza con mamma Raffaella è notevole: stessi capelli afro e viso bellissimo. L’ex concorrente del Grande Fratello è solita postare sul suo profilo privato Instagram foto che la immortalano in compagnia della sua dolce bimba. Immagini, che fanno ovviamente boom di like e di commenti, accompagnate da dolci e romantiche didascalie.