Maria De Filippi e la sua fobia più grande: ecco il terrore della regina della tv

La regina della tv, Maria De Filippi, spiega la sua più grande fobia. Ecco di cosa ha paura la Queen della televisione italiana

Maria De Filippi è sicuramente la punta di diamante della televisione italiana. Un programma condotto e diretto da Maria De Filippi è un programma di successo, lo dimostrano gli ascolti di Uomini e Donne, C’è Posta Per te ed Amici. Ma la Queen della tv italiana ha una grandissima fobia.

La regina dello spettacolo italiano ha plagiato veri e propri talenti, tra questi ricordiamo Alessandra Amoroso, Emma ed Annalisa. Una vera e propria talent scout che sembra non sbagliare mai le sue scelte professionali. Ma sapevate che Maria De Filippi ha una grandissima fobia? Ecco qual è.

Maria De Filippi, ecco qual è la sua più grande fobia

La figura di Maria De Filippi è sicuramente una delle più apprezzate e rispettate in tutto il mondo dello spettacolo italiano. La sua carriera è adornata di successi e gli ascolti dei suoi programmi parlano da soli: sicuramente Maria De Filippi è la regina della televisione italiana.

Ogni suo programma è un successo e la sua presenza in tv è sinonimo di qualità e professionalità. Maria De Filippi ha costruito negli anni un meritato impero televisivo e programmi come “Amici” e “C’è Posta per te” non sarebbero gli stessi senza di lei. Nulla sembra poter scalfirla, ma in realtà la De Filippi ha una grande fobia, ecco quale.

Il grande successo e l’incredibile esperienza accumulata negli anni potrebbero erroneamente dipingere la De Filippi come una donna senza alcun timore. Ma, in realtà la conduttrice ha dichiarato di avere una grande paura che spesso la blocca. Maria De Filippi, infatti, ha la fobia degli aerei.

In un’intervista rilasciata a Che Tempo che Fa, condotto da Fabio Fazio su Rai 3, la straordinaria conduttrice e presentatrice di punta della Mediaset ha confessato di avere una grandissima paura di volare. Una fobia che non sapeva di avere e che spesso la mette in grande difficoltà.

Nell’intervista con Fazio, Maria De Filippi ha dichiarato: “Sì, ho paura”, aggiungendo che una volta non aveva timore di volare, ma che tutto ad un tratto ha iniziato ad aver paura degli spostamenti. La conduttrice ha aggiunto di avere molte altre paure, tra cui, fin da piccola, quella per il buio.