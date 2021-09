Striscia La Notizia, avete mai visto la compagna di Jimmy Ghione? Chi è la bellissima

Jimmy Ghione ha una bellissima compagna dagli occhi bellissimi, conoscete la fidanzata dell’inviato di Striscia la Notizia?

Dopo la fine del suo matrimonio, Jimmy Ghione, inviato di punta di Striscia la notizia, ha trovato una compagna con cui vive felicissimo. Oggi Jimmy Ghione può dire di avere una bellissima fidanzata, ma non tutti la conoscono e sanno chi è.

Non tutti riescono a ricominciare una nuova vita dopo la fine del proprio matrimonio, Jimmy Ghione c’è riuscito e oggi vive la vita con la sua dolce metà. Lo storico inviato di Striscia la notizia oggi vive con la sua attuale compagna, bellissima attrice russa.

Gimmy Ghione, ecco chi è la sua compagna

Gimmy Ghione è sicuramente uno degli inviati principali di Striscia la notizia. Volto di punta della trasmissione di Canale 5, è entrato anche lui al centro delle vicende di gossip quando lui è la moglie Tania hanno deciso di separarsi e terminare il loro matrimonio.

Nonostante i due abbiano vissuto una storia d’amore durata 15 anni e un matrimonio che sembrava poter durare, la scelta sofferta di separarsi e divorziare ha stravolto la vita di Tania e di Gimmy Ghione. Quest’ultimo, però, ha deciso di ricominciare e oggi ha una bellissima compagna. Ecco chi è.

La nuova compagna di Jimmy Ghione è la bellissima Daria Baykalova. Meravigliosa attrice di origini russe, ma che vive ormai in Italia da molti anni, Daria è la bellissima donna che ha fatto innamorare Jimmy Ghione e fatto dimenticare la sua ex moglie.

Lui stesso ha dichiarato che rialzarsi è stato difficile, ma che alla fine ( e con tante difficoltà) ci è riuscito, fino ad arrivare a vivere una relazione con la sua attuale compagna. “Daria è di una bellezza devastante – ha affermato Jimmy Ghione – con la sua dolcezza sta sanando la cicatrice”.

Daria è un’attrice di 19 anni più giovane rispetto a Jimmy ed è stata il volto di Daria Bertolaso in occasione della quinta stagione di “L’onore e il rispetto”. Inoltre, ha recitato in numerosi film, come “Coco Chanel”, “Che Dio ci aiuti” e “Non è stato mio figlio”.