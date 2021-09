Uomini e Donne, una delle storie nate sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi si è già conclusa a pochi mesi dalla scelta.

Il dating show di Maria De Filippi, ogni anno, crea nuove coppie che molto spesso arrivano a sposarsi e a formare una famiglia; può anche succedere però che, lontano dalle telecamere dello studio televisivo, l’amore finisca.

Recentemente, è successo anche ad una delle coppie che abbiamo visto formarsi nella recente edizione di Uomini e Donne; a pochi mesi dalla scelta e dopo un periodo di crisi, i due hanno deciso di lasciarsi definitivamente e di annunciarlo al pubblico.

Uomini e Donne, i due si lasciano a pochi mesi dalla scelta

Mentre ad esempio Davide Donadei e Chiara Rabbi vivono insieme e sono innamoratissimi, a soli pochi mesi dalla scelta Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone si sono lasciati.

I due avevano deciso di prendersi una pausa, ma dopo ulteriori riflessioni si è passati direttamente alla rottura; ad annunciarlo proprio l’ex-tronista attraverso alcune storie sul proprio profilo Instagram.

“Io e Vanessa ci siamo lasciati” dichiara Mollicone, “le coppie nascono, crescono e possono finire”. In tutti i messaggi Massimiliano, nonostante si sia mostrato dispiaciuto, ha speso parole al miele per la sua ex, nonostante alla fine non ci sia stata più intesa e voglia di continuare insieme.

Chissà che i due non possano avere un confronto nella nuova edizione del dating show, che partirà a breve; i nuovi tronisti saranno Andrea Nicole, Roberta, Joele e Matteo, e chissà che magari la pratese o lo stesso Mollicone non possano tornare in studio per corteggiare.

In un prossimo futuro, per i due potrebbero anche aprirsi le porte di qualche reality, come recentemente successo a Sophie Codegoni; l’ex-tronista, dopo la rottura con la sua scelta, entrerà infatti nella casa del Grande Fratello Vip.