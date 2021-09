Alba Parietti è una furia dopo la puntata di Tale e Quale Show. Parole di fuoco contro Panariello. Ecco cosa è successo

Tale Quale e Show è un famoso programma che va in onda ogni venerdì sera su Rai Uno, diretto e condotto dal presentatore Carlo Conti. Il programma ha riscosso un grandissimo successo tra il pubblico, che continua a dare fiducia agli artisti in gara per le loro bravure ed abilità.

Ma a far parlare del programma stavolta non sono state le eccellenti imitazioni dei più grandi personaggi della storia dello spettacolo. Protagonista della serata è stata infatti Alba Parietti, che si è rivelata una furia nei confronti di Panariello.

Sembrava una serata tranquilla in casa Rai, ma tra il susseguirsi delle prestazioni eccezionali dei concorrenti in gara, è andato in scena un “drammatico” scambio di battute tra due protagonisti della serata: Alba Parietti e Giorgio Panariello.

La showgirl è sembrata molto arrabbiata per il trattamento ricevuto dalla giuria durante il corso della serata. Nella scorsa puntata di Tale e Quale show, infatti, la Parietti ha imitato Damiano dei Maneskin, con un’esibizione molto difficile che ha prodotto alcune critiche.

Sia Malgioglio che Giorgio Panariello hanno infatti bocciato la Parietti, utilizzando parole che, evidentemente non sono andate giù alla bellissima soubrette. La donna, infatti, in una diretta su Facebook ha detto che fare l’imitazione di Damiano dei Maneskin era una parodia, difficile anche per la differenza di età.

La Parietti ha rincarato la dose dicendo: “Il suo giudizio è stato ‘ma perché ti hanno dato un pezzo così difficile?’ che è come dire che mi hai fatto schifo”. La showgirl ha continuato dicendo che Panariello dovrebbe avere il coraggio di dirle in faccia che la sua prestazione non gli è piaciuta.

Alba Parietti ha poi parlato della sua performance, ammettendo di aver stonato, ma si è difesa dicendo che “L’intenzione era quella di attirare l’attenzione”. Uno scambio di battute, quello tra Panariello e la Parietti che vedrà sicuramente un secondo episodio, e noi saremo pronti a commentarlo.