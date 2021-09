Aumentano le voci secondo cui Totti e Ilary Blasi sono in crisi. Ma tira davvero una brutta aria nella coppia? Ecco la verità

Francesco Totti e Ilary Blasi sono probabilmente la coppia più amata nel mondo dello spettacolo italiano. I due stanno insieme da più di vent’anni e sono entrati dentro i cuori degli italiani grazie alla tenerezza dei loro abbracci e ai messaggi d’amore che si sono scambiati negli anni.

Per tantissimi, Francesco Totti e Ilary Blasi sono una coppia inscalfibile e il loro durerà per sempre. Ma negli ultimi giorni si sta facendo strada la possibilità che tra i due si sia rotto qualcosa e c’è chi già parla di crisi. Ma è davvero così? Scopriamo la verità.

Francesco Totti e Ilary Blasi. Tra i due c’è davvero crisi?

“Ti amo! ti amo!” è stato uno degli ultimi messaggi lanciati da Francesco Totti a sua moglie Ilary Blasi durante la gloriosa carriera da calciatore. Uno degli ultimi gol del capitano della Roma è stato festeggiato proprio da questo messaggio d’amore, urlato in camera davanti a migliaia di tifosi.

La coppia è sempre stata al centro dell’attenzione, ma mai per scandali, litigi o tradimenti. Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati per anni l’esempio del vero amore che dura per sempre. Ma secondo qualcuno tra i due ci sarebbe aria di crisi.

Alcuni, infatti, hanno notato un dettaglio non da poco: il giorno del compleanno di Francesco Totti, Ilary Blasi non ha pubblicato alcuna dedica a suo marito sul suo profilo Instagram. Un particolare che può sembrare irrilevante, ma che fino ad ora non era praticamente mai successo.

I più maliziosi si stanno chiedendo quindi se questa sia stata solo una dimenticanza da parte della showgirl romana o un piccolo segnale d’inizio di una crisi tra i due. Altri, invece, pensano che Ilary sia molto presa dal suo show “Star in the star”, con risultati non proprio entusiasmanti.

In una recente intervista, infatti, Ilary ha parlato molto del suo show, citando anche suo marito Francesco che ha dichiarato di aver apprezzato molto il programma. In particolare l’ex capitano della Roma si è complimentato per il balletto iniziale della Blasi.

Insomma, per ora non ci sono segnali evidenti di crisi tra i due e forse non c’è nulla di cui preoccuparsi. Ma in tanti restano con le antenne dritte e aspettano l’evolversi di una situazione che potrebbe (se dovesse rivelarsi vera) avere del clamoroso.