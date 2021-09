Aldo Montano è finalmente tornato nella casa del Gf Vip ma è stato messo in quarantena preventiva, vediamo insieme dove e perché.

Venerdì sera andrà in onda un’altra puntata del Gf Vip, ovviamente non mancheranno i colpi di scena e le novità, anche perché i nostri vipponi stanno iniziando a scaldarsi e le liti sono all’ordine del giorno.

Tra le varie questioni accadute durante l’ultima settimana abbiamo visto, Aldo Montano, rientrare nella casa più spiata d’Italia, ma il suo ritorno nel reality non è stato del tutto normale.

Ebbene, il noto campione, dopo essere uscito dalla casa per motivi lavorativi è rientrato per rivivere l’esperienza insieme ai suoi compagni, ma purtroppo, per ancora una settimana, dovrà rimanere isolato.

Vediamo insieme dove è stato messo il vippone e come mai è in quarantena.

Aldo Montanaro rientra al Gf Vip ma è in quarantena nella love boat

Nelle ultime ore Aldo Montano ha fatto una sorpresa ai vipponi: l’ex campione è rientrato in casa dopo essere uscito per motivi lavorativi.

Nel particolare, il vippone ha dovuto lasciare gli studi di Cinecittà per una questione istituzionale accordata con la produzione del Gf Vip già da prima del suo ingresso nella casa.

Le schermidore ha partecipato ad un evento con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme a tutti gli altri vincitori delle Olimpiadi di Tokyo, il tutto è avvenuto al Quirinale lo scorso giovedì 23 settembre.

Aldo è stato lontano dai suoi compagni per più di una settimana e a sentire in modo particolare la sua assenza è stato soprattutto Manuel.

Purtroppo i gieffini dovranno aspettare ancora due giorni prima di abbracciarlo perché dovrà rimanere in quarantena nella Love Boat.

L’atleta dovrà restare isolato per via delle regole anti Covid-19, in ogni modo Aldo e gli altri vipponi possono vedersi attraverso il vetro che divide la casa dalla stanza dell’amore.