Sono da poco iniziate le nuove puntate della nota trasmissione Mediaset – Pomeriggio 5 – tuttavia, qualcosa è andato storto.

Pomeriggio 5 è la nota trasmissione di Barbara D’Urso che, nella nostra contemporaneità, viene associata alla cosiddetta ‘tv trash’. Le interviste svolte negli anni passati dalla conduttrice, risultavano satiriche e divertenti anche quando si trattava di temi importanti e gli ospiti invitati erano per lo più personaggi da reality e simili.

Tuttavia, dopo la stoccata di Piersilvio Berlusconi, che ha cancellato praticamente tutti i suoi programmi, Barbara D’Urso ha voluto dimostrare all’amministratore delegato di Mediaset di avere tutte le carte in regola per rimanere ancora in tv e di avere le capacità giuste per trattare anche temi importanti.

Ed è per questo che la nota conduttrice, definita ‘animale da diretta‘ da Alfonso Signorini, ha deciso di rinnovare completamente il format di Pomeriggio 5, adattandolo con uno stile più serio ed adeguato alle richieste del pupillo Berlusconi. Tuttavia, qualcosa sembra sia andato storto…

Pomeriggio 5 perde il pubblico più fedele

Quest’anno, nella sua trasmissione, Barbara D’Urso ha voluto dimostrare di essere in grado di trattare di news e articoli di cronaca, con la stessa professionalità che si addice ad un vero giornalista. Per questo motivo, il format di Pomeriggio 5 è stato rinnovato completamente e reso, possiamo dire, più serio e formale.

Tuttavia, questo cambiamento di rotta, non è stato per niente apprezzato dal pubblico a casa. Molti hanno criticato la conduttrice e la nota trasmissione, affermando che quest’anno le puntate risultino ‘noiose‘ e poco divertenti. Insomma, ai telespettatori da casa mancano le assurde interviste rivolte a ex naufraghi, ex gieffini e scandalosi influencer ed hanno quindi chiesto a Barbara D’Urso di tornare al vecchio format.

La conduttrice, dal canto suo, ha risposto ai fan del programma in modo alquanto ambiguo: “Ritorno al vecchio Pomeriggio Cinque? Anche questo è interessante”. Non è chiaro quindi, se la D’Urso abbia intenzione di accontentare il pubblico o di continuare ad avere fiducia nel nuovo format sperimentato.

Fatto sta, che la stagione autunnale con i nuovi palinsesti è appena iniziata e Mediaset sta conquistando un fallimento dopo l’altro: prima il flop totale del nuovo programma Star in the Star ed ora il pessimo feedback del pubblico nei confronti delle novità apportate a Pomeriggio 5. Riusciranno a riprendersi nei prossimi mesi? Staremo a vedere.