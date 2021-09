La nota attrice – Vanessa Incontrada – ha sfoggiato un look sensualissimo per la prima puntata di Striscia la Notizia. Scopriamolo insieme.

Il noto programma targato Mediaset – Striscia la Notizia – quest’anno ha presentato non poche novità: new entry sia per quanto riguarda i conduttori che per quanto riguarda le veline. Nell’edizione corrente infatti, a presentare il tg satirico di Antonio Ricci, saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, affiancati dalle veline Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani.

La prima puntata è andata in onda proprio lunedì 27 settembre e, come volevasi dimostrare, la scelta di Mediaset di confermare nuovamente la trasmissione nel palinsesto si è rivelata corretta, in quanto Striscia la Notizia ha registrato, ancora una volta, un ottimo share.

Scopriamo insieme qual è stato il look scelto dall’attrice per il suo debutto come presentatrice della storica trasmissione di Canale 5.

Striscia: l’outfit di Vanessa Incontrada è mozzafiato

Durante il debutto della prima puntata della 34esima edizione di Striscia la Notizia c’è stato sicuramente qualche momento di tensione. La nota attrice spagnola ha chiesto al collega di darle un bacio di incoraggiamento e Siani, dopo qualche insistenza, ha ceduto alla richiesta della Incontrata. Inizia così l’ennesima edizione di Striscia la Notizia, che va in onda su Canale 5 dal 1988.

Vedremo se questa nuovissima coppia riuscirà a vincere il confronto con gli storici partner venuti prima di loro: da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, fino ad arrivare ai simpaticissimi Ficarra e Picone. Vanessa Incontrada e Alessandro Siani possiamo dire che abbiano iniziato magnificamente: l’attrice spagnola, tra l’altro, per il suo debutto ha scelto un look mozzafiato.

Vanessa Incontrada era davvero bellissima: per la sua prima puntata come conduttrice di Striscia la Notizia ha indossato un tubino nero di pizzo, che le metteva in risalto le forme di cui lei va particolarmente fiera, capelli sciolti e trucco naturale. Insomma, l’attrice spagnola, all’età di 42 anni, riesce a far invidia a molte ventenni.

Vediamo quindi come se la caverà questa nuovissima coppia di presentatori. Il prossimo appuntamento con la nota trasmissione è previsto per le 20.35 sempre su Canale 5.